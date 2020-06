Menselijk lint tegen komst vakantiewoningen: 'Genoeg is genoeg!'

Het waterpark moet uiteindelijk uit 887 vakantiewoningen komen te bestaan. Veel te veel, vindt Jan Kollaart van Vereniging Bescherm de Delta. "Het Veerse Meer is van ons allemaal en dat moet zo blijven. Zeeland staat bekend om de natuur en de rust. Door het vol te bouwen met vakantiewoningen verpest je dat."

"Genoeg is genoeg", gaat hij verder. "Anders blijft het niet aantrekkelijk om naar Zeeland te komen. Toeristen klagen nu al over de drukte in Domburg en Oostkapelle." Voor 1 juli moet de vereniging een zienswijze tegen de plannen indienen. "We vonden het een goed idee om dit de ondersteunen met een demonstratie."

Investeerder ook aanwezig

Onder de toeschouwers is ook Roland Rozenbroek van Driestar aanwezig die het waterpark wil realiseren. Hij staat niet in het lint, maar wil graag met de demonstranten in gesprek. "We merken dat er veel onduidelijkheden zijn over de plannen die we hebben en dat niet alle informatie die wordt verspreid klopt."

"We zijn een grote speler en straks een grote werkgever. Er komen hier straks 800 banen, dat levert toch mooie werkgelegenheid op voor Zeeland?" In het oorspronkelijke bestemmingsplan stond dat er 1.335 vakantiewoningen op het park mochten komen te staan. De investeerder gaf vorige maand aan dat het uiteindelijk om 887 vakantiewoningen gaat waardoor er meer ruimte is voor natuur.

Ik zie het allemaal gebeuren, het hele Veerse Meer gaat er aan!" inwoner Arnemuiden

Een demonstrant uit Arnemuiden draagt een bordje met 'Arnemuiden is dupe van projectontwikkelaars'. "Ik zie het allemaal gebeuren, het hele Veerse Meer gaat er aan en Arnemuiden mag het verkeer oplossen straks en het is nu al zo druk!" Hij blijft door demonstreren zolang het kan. "Ik denk dat het gaat tot de Raad van State en dat ga ik halen als mijn gezondheid mee zit."

Tomaten op de grond

De actievoerende vereniging heeft bewust gekozen om een menselijk lint te vormen aan het Veerse Meer. "Je kan als groep bij elkaar staan, maar zo'n lint zorgt toch voor meer verbinding", aldus Kollaart. Alleen mochten de actievoerders vanwege de coronamaatregelen niet elkaars handen vastpakken.

Ook moesten ze op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Daarvoor had de organisatie tomaten op de grond gelegd. Bij elke tomaat kon een demonstrant staan zodat er voldoende ruimte tussen de actievoerders bleef. Politie en boa's van de gemeente Middelburg kwamen nog kijken of de demonstratie zonder problemen verliep. Om 20.00 uur was de koek op en vertrok het menselijk lint weer. De actievoerders mochten de tomaten mee naar huis nemen.