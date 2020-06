Wat was het plakken he?! Eerste tropische nacht in Zeeland

Met deze warmte kun je beter onder een laken slapen en je voeten laten uitsteken vanonder de lakens (foto: rechtenvrij)

In Vlissingen werd als koudste temperatuur 20,1 graad gemeten. Bij de andere meetstations in Zeeland daalde het kwik wel onder de 20 graden. In Wilhelminadorp werd het 19.6 graden en als je in Westdorpe woont, dan had je bijna een dubbele deken nodig. Daar werd het 17.6 graden.

Tijdens tropische nachten is het een groot deel van de nacht nog veel warmer, want de laagste waarde van 20 graden of meer wordt pas rond zonsopkomst bereikt. Deze warme nachten krijgen we vaak als na een tropische dag de bewolking in de avond toeneemt, wat gisteren niet het geval was en de warme nacht bijzonder maakt, en er weinig wind staat. De bewolking werkt als een deken, waardoor de warmte niet kan ontsnappen naar het heelal.

Ondergaande zon bij de plek met de warmste nachttemperatuur: Vlissingen (foto: Dariusz, Gierszon)

Ook voor komende nacht wordt weer een tropische nacht voorspeld. De verwachting is zelfs dat het op meer plekken vannacht warmer wordt dan afgelopen nacht. Omdat er wolkenvelden, met mogelijk onweer regen, over het land trekken wordt het extra klam.

Mocht je nog behoefte hebben aan tips om in slaap te vallen als het in de nacht nog eens tropisch warm wordt, dan kan je hier terecht.