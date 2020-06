Goedemorgen! Onzekerheid bij organisatoren evenementen en lang lint aan Veerse Meer

Geen grote evenementen

Hoopte je stiekem nog een groot evenement mee te kunnen pikken? Dan hebben we slecht nieuws. Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio, ziet het deze zomer niet gebeuren dat er grote festivals in de provincie worden gehouden. Kleine evenementen maken meer kans om nog een editie in 2020 te houden.

Concert at Sea (foto: ANP)

Toch heerst er een hoop onzekerheid bij organisatoren van Zeeuwse evenementen. Het muziekfestival Nisse zou eerst niet doorgaan, maar komt daar nu waarschijnlijk van terug. Er is dan nog wel een hoop werk te verzetten. "Normaal gesproken doen we een jaar over de organisatie. Nu moet alles in een hele korte tijd geregeld worden."

Eerder werd al duidelijk dat Concert at Sea niet door kan gaan. Dat festival zou dit weekend gehouden worden. Fans kunnen op hun telefoon, tablet of computer toch nog een beetje het festivalgevoel krijgen. Op de Facebookpagina van het festival wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren. Ook de eerste namen voor volgend jaar worden dit weekend bekendgemaakt.

Demonstranten vormen lint bij het Veerse Meer tegen plannen waterpark (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n honderd demonstranten vormden donderdagavond een lang, menselijk lint aan het Veerse Meer bij Arnemuiden. Daarmee protesteerden ze tegen de komst van Waterpark Veerse Meer. De actievoerders vinden het wel welletjes en willen de bouw van vakantiewoningen tegenhouden. "Genoeg is genoeg!"

Hooglander zoekt verkoeling (foto: Anneke van den Dries)

Wat heb jij vannacht gedaan om toch een beetje te kunnen slapen? Een bak met ijs voor de ventilator gezet, de deken uit het dekbedovertrek gehaald of met het raam open geslapen? In Vlissingen daalde de temperatuur vannacht niet onder de twintig graden en dus was het de eerste tropische nacht van het jaar.

Het is eerst zonnig en het wordt ook weer tropisch en drukkend warm, met maximaal 27 tot 30 graden. In de loop van de dag komen er enkele onweersbuien opzetten vanuit Belgie. De wind is zwak uit het noordoosten tot zuidoosten, rond 2 Bft. Vannacht ook onweersbuien, bij 19 graden.