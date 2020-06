Voor Hoek-spits Kyle Doesburg is het als leraar in deze coronatijd maar wennen

Voetballer Kyle Doesburg is in het dagelijks leven leraar op het Ostrea Lyceum in Goes (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Hoe is het om nu leraar te zijn op het Ostrea Lyceum?

Heel anders en wennen. We hebben natuurlijk amper tot geen contact met de kinderen gehad voordat ze weer naar school mochten. Drie weken geleden ging de school weer open en dat was heel leuk, maar ook daarin merk je dat alles heel anders is. Je kan ze niet zomaar meer begroeten en je moet natuurlijk ook op afstand blijven. Daarnaast zijn de klassen ook kleiner, want er mogen maar een beperkt aantal kinderen in de klas.

Heb je als leraar met al deze regels nu meer werk?

We hebben niet per se meer werk, maar we moeten nu wel schakelen. Normaal gesproken wisselen de kinderen van lokaal, maar hebben we afgesproken dat zij in het lokaal blijven en de leraren van lokaal wisselen. Het is minder druk in de gangen, maar ik heb nu alleen niet veel tijd om de les klaar te zetten. Nu moet je met je hele hebben en houden naar een ander lokaal om daar op te starten.

Je hebt tijdens de coronaperiode lang thuis les gegeven. Hoe was dat?

Niemand wist eigenlijk hoe we het moesten aanpakken, want we hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Persoonlijk probeerde ik het al snel op te pakken, want ik wilde de lessen gewoon door laten gaan. Via Instagram heb ik een apart account aangemaakt en ben ik mijn lessen gaan livestreamen. Niet alleen mijn eigen havo 4-klas kon meedoen, maar alle leerlingen konden de les volgen.

Kyle Doesburg juicht na een doelpunt voor HSV Hoek (foto: Orange Pictures)

Naast leraar ben je ook spits bij Hoek. Mis je dat?

Ik mis het wel echt ja. Ik zit veel thuis en dan ga je toch andere bezigheden zoeken. Nu ben ik sowieso wel iemand die zichzelf goed kan vermaken, maar toch mis je dat teamgevoel. Als we rondjes moeten lopen, ben ik de eerste die zal klagen maar nu begin ik dat zelfs te missen.

Heb je al wel getraind met de groep?

Nee, wij trainen met Hoek dit seizoen niet meer. Vanaf volgende week zullen we wel weer bij elkaar komen om testen te gaan doen. Dan worden we weer een beetje klaargestoomd voor volgend seizoen. Daarna is het afwachten op een 'go' vanuit de overheid wanneer de competities weer mogen starten. Als die datum bekend is, zullen we ongeveer zes weken daarvoor gaan beginnen.

Ben je wel fit gebleven?

Ja, ik ben fit! We hebben voor deze periode een loopschema gekregen en daar hebben we ons redelijk aan gehouden. Gaandeweg is dat een beetje weggevallen, omdat we niet weten wanneer we weer gaan beginnen. Als we pas in oktober weer mogen voetballen, ga ik niet nu al mijn rondjes lopen. Nu ben ik wel begonnen met personal training en daaraan merk ik dat ik fitter aan het worden ben.