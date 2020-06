Karin werkte op de corona-afdeling: 'Als het nodig is, sta ik er weer'

"Onze gasten komen meestal redelijk ontspannen binnen. Klaar om te herstellen, de operatie zit erop. Coronapatiënten komen angstig binnen. Ze zijn onzeker over het verloop van hun ziekte. Moeten afscheid nemen bij de deur van hun partners, familie. En dan sta ik daar om hen te ontvangen. Compleet in pak met mondkapje op." Volgens Van de Sluis is het erg belangrijk om contact met je patiënten, helemaal met deze groep onzekere patiënten. "Het gaat juist om dat bemoedigende lachje, even dat moment. Dat gaat volledige verloren door alle beschermende kleding."

Iets betekenen

Karin van de Sluis is een verpleegster zoals je er je één voorstelt. Kordaat, doortastend, met een oog voor patiënt en detail. Ze werkt al bij buurtzorgpension sinds de oprichting in 2012. Op dit moment liggen er geen mensen met corona in Zierikzee. Maar mocht het nodig zijn, kan de afdeling meteen weer worden opgetuigd. "We kunnen het, dat hebben we bewezen."

Ze krijgt veel voldoening van het zorgen voor mensen die er komen om te herstellen na een operatie of een val die dat, om wat voor een reden, thuis niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat er geen mantelzorger is. "Je kunt echt iets betekenen voor de mensen. Hen op weg helpen terug naar hun huis."

Dat doet ze vandaag ook. Mevrouw De Schipper is hersteld na een valpartij. Karin draagt als voorzorgsmaatregel een mondkapje en handschoenen, net als de zoon en schoondochter van mevrouw De Schipper. "Klaar om naar huis te gaan, mevrouw De Schipper?"

Karin van de Sluis werkte op een Covid 19 afdeling: 'Ik zou het zo weer doen.' (foto: Omroep Zeeland)

Op verschillende plekken in Zeeland waren de afgelopen maanden speciale afdelingen voor coronapatiënten, onder meer in Oostburg en Zierikzee. Wat het werk op die afdeling voor Karin zwaar maakte, was het fysieke deel. "Het pak is zwaar, het kleeft aan je, het mondkapje is lastig." Maar zeker ook het mentale deel. "De mensen zien alleen jou, geen bezoek, en die onzekerheid over het verloop van de ziekte..."

'Werk jij daar?'

En dan nog de reacties uit de omgeving. "Werk jij echt daar Karin?" En de zorgen niet je vader, moeder of vriend met zwakke gezondheid te infecteren. Maar zoals het bij een professionele verpleegster hoort, is Karin nuchter. "Je kan bij de supermarkt ook besmet raken en wij zijn heel goed beschermd. Vanaf het begin af aan hebben we al voldoende spullen gehad."

Op Karins afdeling is niemand overleden aan de gevolgen van Covid-19. Ze is trots op zichzelf en haar team. "Corona was iets totaal nieuw. Ik heb er veel over gelezen, we hebben het er ook uitgebreid over gehad in het team. Ik weet nu hoe ik me als verpleegster in deze nieuwe situatie moet gedragen om de zorg te verlenen die nodig is op dat moment."

Karin werkt nu weer met patiƫnten zonder corona. Wel met een mondkapje op ter preventie. (foto: Omroep Zeeland)

Mevrouw De Schipper verlaat het pension met zoon en schoondochter. De negentigplusser zegt dat ze stiekem hoopt snel weer terug te zijn. Ze vindt alle zorg hier zo fijn. Karin zwaait haar uit en begint vrijwel meteen met het afhalen van het beddengoed.

Snel, maar op haar hoede

Totdat ze nog één dingetje van mevrouw De Schipper vindt. Ze rent in haar uniform de gang door zoals alleen verpleegsters dat kunnen. Snel, maar toch op haar hoede voor kwetsbare patiënten die uit hun kamer kunnen komen. "Mevrouw De Schipper, vergeet u deze niet?"

