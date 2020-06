Rechtbank zoekt locaties om grote zaken coronaproof te kunnen behandelen

Een rechtszaal in de rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de president van de rechtbank Zeeland/West-Brabant, Nol Vermolen, zijn er meerdere opties die nu bekeken worden. "Je zou bepaalde rechtszaken kunnen verplaatsen naar de rechtbank in Breda. Daar hebben we 27 zalen waarvan de meeste ook ruimer zijn dan die in Middelburg. Ook onze locatie Bergen op Zoom is een optie. Of we kunnen extern ruimte huren in de buurt. Dit zijn allemaal alternatieven die we intern nog aan het bespreken zijn."

Beveiliging

Er kan dan gedacht worden aan ruimtes in het provinciehuis, een gemeentehuis of bijvoorbeeld de bibliotheek. Al klinkt dat makkelijker dan het is volgens Vermolen. "Met alleen een zaal ben je er niet, ook de beveiliging moet goed op orde zijn."

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De rechtbank heeft al meerdere maatregelen genomen om de achterstand die tijdens de coronacrisis is opgelopen weg te werken. Zo zijn de openingstijden verruimd van zeven uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Veel pro forma zittingen, die vaak maar heel kort duren, blijven voorlopig op afstand behandeld worden.

Gepensioneerde rechters

Daarnaast zijn rechters die met pensioen zijn gevraagd of ze tijdelijk terug willen komen. Aangezien strafrecht en familie- en jeugdrecht prioriteit hebben, kunnen ook rechters van andere rechtsgebieden gevraagd worden om bij te springen, zolang er daar geen onaanvaardbare achterstanden ontstaan.