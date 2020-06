'Een EBI in plaats van mariniers? Schandalig!'

Bemiddelaar Bernard Wientjes probeert sinds maart voor Zeeland en het kabinet een compensatiepakket samen te stellen om het wegblijven van de marinierskazerne te compenseren. In een acht punten-plan wilde Wientjes onder meer van een 'Law Delta' van Zeeland maken. Op het terrein van de marinierskazerne zou een EBI moeten komen, samen met een bijbehorende rechtbank en een onderzoeksinstituut voor zware criminaliteit.

'Schandelijk'

Voor Van Koeveringe komt de komst van een EBI-gevangenis en bijbehorende rechbank neer op minachting voor Vlissingen. De gevangenis doet hem denken aan de veenkoloniën in Drenthe en Groningen waar criminelen en andere buitenbeentjes vroeger naartoe werden gestuurd. "De mariniers willen niet naar Zeeland komen, dan lossen we dat op met criminelen", schampert Van Koeveringe, die vreest voor een verdere beschadiging van het imago van Zeeland na het fiasco met de marinierskazerne. "Ik vind het schandelijk".

Volgens de oud-topman van het Roompot-concern zal de Law Delta nauwelijks bijdragen aan de Zeeuwse economie. Hij wijst erop dat er al een crimineel onderzoeksinstituut is in Nederland: het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht. "Je gelooft toch zeker niet dat deze wetenschappers naar Zeeland gaan komen, nu de mariniers hebben laten zien dat dwarsliggen loont?"

Petitie

Het plan voor een gevangenis lijkt in Zeeland slecht gevallen. Een petitie op de Facebook-pagina Zeeland Matters, voor een 'betere' compensatie dan een EBI-gevangenis, heeft al ruim 2200 ondertekenaars.

Peiling

De aanhoudende kritiek op een mogelijke komst van een EBI-gevangenis naar Vlissingen, is ook aangekomen in de Vlissingse gemeenteraad. Fractievoorzitter Frances Oreel van de PvdA wil een peiling onder Zeeuwen. Die zouden dan kunnen aangeven wat zij zelf als compensatie willen.

Oreel is net als andere Zeeuwse bestuurders vertrouwelijk ingelicht over de het compensatiepakket, en kan er daarom niet veel over kwijt. "Maar Vlissingen heeft een maritiem en toeristisch karakter. Zou een zwaarbeveiligde gevangenis, waar iedereen het nu over heeft, goed zijn voor Vlissingen? Soms raakt een stad in de ban van een rijksdienst die daar zit. Neem Ter Apel of Vucht. Wil Vlissingen zo'n soort stad worden?"

'Met onze rug tegen de muur'

Oreel beseft dat het misschien te laat is voor zo'n peiling, nu de onderhandelingen tussen Zeeland en het kabinet over de compensatie in een eindstadium zijn beland. Er is weinig tijd meer over voor zo'n peiling. "Tsja", verzucht de PvdA-fractievoorzitter. "We worden nu een beetje met onze rug tegen de muur gezet."

