Tholen krijgt voorlichting over duurzame toekomst

De haven bij Tholen (archieffoto) (foto: Marc van Haag)

Wethouder Peter Hoek van de gemeente Tholen "Ik denk dat we allemaal moeten nadenken hoe we in de toekomst de afgesproken klimaatdoelstellingen halen." Omdat de gemeente Tholen de materie rondom verduurzaming lastig vindt, hebben ze hulp ingeroepen van experts. "Zij kunnen ons en de inwoners van ideeën voorzien."

De bijeenkomst stond eigenlijk al gepland voor maart, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. "In plaats van op het gemeentehuis doen we het nu digitaal. Voor de inwoners is het mogelijk om tijdens en tot een uur na de bijeenkomst nog vragen te stellen."

Marco Bacx van woningcoöperatie Stadlander, is een van de experts die de vragen gaat beantwoorden: "Wij hebben als woningcorporatie een kijk op de omgeving en we hebben ideeën en gedachten over hoe we de verduurzaming van woningen moeten aanpakken. Bestaande woningen duurzaam maken, dat is een grote opgave en daar gaan we oplossingen voor verzinnen. Beter isoleren is bijvoorbeeld een van de oplossingen."

De avonden beginnen om 19:00 uur en ze duren tot 21.45 uur. Onder andere Enduris, de natuurvereniging Tholen, WM3 Energy en woningcorporatie Stadlander zullen presentaties geven.