Gemeente Terneuzen houdt zes miljoen over aan 2019

De gemeente Terneuzen houdt aan 2019 ruim zes miljoen euro over

De zes miljoen euro in de plus van 2019 is volgens de gemeente het gevolg van lagere uitgaven, zoals minder kapitaallasten en personeelskosten. Hogere inkomsten waren er ook, onder meer door een toename in de leges en omgevingsvergunningen. Zo kwam er veel geld binnen door de bouwleges van de Nieuwe Sluis en door de aanleg van zonneparken.

Vooruitzichten minder rooskleurig

Na dit positieve resultaat voor 2019 zijn de vooruitzichten voor 2020 en de jaren daarna volgens de gemeente minder rooskleurig. Naast de kosten door de coronacrisis gaat het om herverdeling van het gemeentefonds en de verwachte uitgaven aan onderwijshuisvesting.

Verder is in de terugblik op 2019 aandacht voor de landelijke start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen en voor de investeringen in de aansluitende infrastructuur op de Nieuwe Sluis Terneuzen, met name de rotonde Binnenvaartweg en de fietstunnel bij Maintenance Valuepark Terneuzen.

