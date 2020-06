Sluis wil meer financiële steun en nodigt staatssecretaris uit

Staatssecretaris Mona Keijzer (foto: ANP)

"Drie maanden lang zijn we eigenlijk een eiland geweest, zoals de Waddeneilanden. Maar we kregen niet de bijbehorende status van de Rijksoverheid, met extra financiële mogelijkheden", schrijven burgemeester, wethouders, vastgoedhouders en ondernemers uit Sluis in een brief aan de staatssecretaris.

Eerder bleek uit een onderzoek onder ondernemers dat ondernemers in de stad Sluis verwachten tot en met augustus 56 procent aan omzet mis te lopen. Ze zien het somberder in dan ondernemers in andere Zeeuwse steden. Dat komt vooral doordat het gros van de toeristen en bezoekers in Sluis uit België komt. Die toeristen - die door de dichte grens maanden niet konden komen - nemen normaal 80 procent van de omzet voor hun rekening.

'Wij zitten als grensregio echt in een andere en zwaardere situatie'

Volgens de gemeente is er extra steun nodig. "Als ondernemers omvallen, valt ook werkgelegenheid weg. En dat heeft weer een negatief effect op de leefbaarheid, die toch al onder druk staat. Wij zitten als grensregio echt in een andere en zwaardere situatie." De briefschrijvers hopen dat de staatssecretaris iets kan betekenen en nodigen haar dan ook uit voor een persoonlijk gesprek in het Belfort.

