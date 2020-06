LIVE: Kijk mee, dit krijgt Zeeland als compensatie voor marinierskazerne

Knops besprak vandaag in de ministerraad het compensatiepakket waarover hij afgelopen woensdag in het provinciehuis in Middelburg onderhandelde met verschillende partijen. Vervolgens is hij naar Zeeland gereden om te kijken of er vandaag een definitief akkoord gesloten kon worden. Of dat gelukt is, horen we in de persconferentie.

Uitgelekte delen uit compensatiepakket

De afgelopen weken lekten delen van het compensatiepakket al uit. Het zou onder meer gaan om een 'Law Delta', een combinatie voor een zwaarbeveiligde gevangenis (een zogenaamde Extra Beveiligde Inrichting), een bijbehorende rechtbank en een onderzoeksinstituut voor zware criminaliteit en cybercrime.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) voor het overleg met het Zeeuwse provinciebestuur op 8 juni (archieffoto) (foto: ANP)

Maar ook snellere treinen tussen Zeeland en de Randstad en geld voor het Zeeuwse onderwijs zouden tot het pakket behoren, Door de snellere treinen zou Zeeland aantrekkelijker worden voor jongeren om in Zeeland te komen studeren.