Compensatiepakket is rond: Rijk investeert 650 miljoen euro in Zeeland, meer dan duizend banen erbij

Staatssecretaris Raymond Knops en gedeputeerde Dick van der Velde na afloop van de onderhandelingen woensdagavond (foto: Omroep Zeeland)

De EBI wordt opgenomen in een grotere 'Law Delta'. Op het terrein van de marinierskazerne komt naast de zwaar beveiligde gevangenis, ook een zwaar beveiligde rechtbank, een plek waar rechters en advocaten die in die rechtbank moeten zijn kunnen overnachten en een onderzoeksinstituut naar zware criminaliteit.

Knops, Wientjes en de Zeeuwse overheden geven op dit moment een persconferentie in Middelburg. Je kunt die volgen via deze livestream.

'Weinig verhullend taalgebruik'

Staatssecretaris Knops zag aan het begin van de gesprekken dat het vertrouwen van de Zeeuwse bestuurders in het kabinet in het begin van de gesprekken ver weg was. "Er is weinig verhullend taalgebruik geweest de laatste maanden", aldus Knops over de toon van de gesprekken. Toch zag hij al snel dat het onderlinge vertrouwen toenam.

Knops is tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. "Het is een veelomvattend pakket bestaande uit ongeveer 650 miljoen euro", aldus Knops. Het Rijk verwacht dat deze investering op de langere termijn meer dan duizend banen zal opleveren. Knops is ervan overtuigd dat deze investeringen Zeeland economisch structureel versterken.

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen is blij met het werk dat speciaal gezant Bernard Wientjes de afgelopen maanden, midden in de coronacrisis, heeft verricht. "Daar waar Nederland tot stilstand kwam, daar ging Bernard Wientjes met zijn team onvermoeibaar door", aldus Van den Tillaar.

De burgemeester is ook blij met het compensatiepakket dat vanmiddag is ondertekend. "Het Rijk laat zien weer te willen investeren in de kracht en de kansen van Zeeland." Volgens Van den Tillaar zijn de investeringen waar nu afspraken over zijn gemaakt minstens zo hoog als de investeringen die zouden zijn gedaan als de marinierskazerne wel gewoon naar Vlissingen was gekomen.

Dank aan Zeeuwen

Commissaris van de Koning Han Polman wilde vooral de Zeeuwen bedanken voor de uitkomst van de onderhandelingen. Hij dacht daarbij aan de busladingen Zeeuwen die na het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Den Haag togen om zich te laten zien en te horen. "U heeft met overtuigingskracht gesproken zoals politici en bestuurders misschien niet kunnen", aldus Polman.

Toch was Polman nog wel een beetje verbolgen over het feit dat de economie van Zeeland nu pas op deze steun kan rekenen. "Je zou toch eigenlijk niet zo'n crisissituatie nodig moeten hebben om tot sociaaleconomische structuurversterkingen te komen voor Zeeland." Toch denkt hij dat de afspraken die er nu liggen een goede stap is voor de Zeeuwse economie.

Klap op gegeven

Woensdag was Knops ook al in Zeeland om te praten over het compensatiepakket. 's Avonds meldde de provincie Zeeland al dat er een akkoord op hoofdlijnen lag. Daar is in de ministerraad vanmiddag een klap op gegeven.

Lees ook: