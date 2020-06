'Dit pakket is minstens even goed als marinierskazerne'

"We hebben in drieënhalve maand een heel breed pakket neergelegd", zegt Van den Tillaar. "Het haakt aan op heel veel verschillende punten in de economie. Volksgezondheid, bereikbaarheid, kenniscentrum, directe werkgelegenheid bij dat justitieel centrum..."

Polman sluit zich daar bij aan. "Als wij gaan uitvoeren wat we nu hebben afgesproken, dan mogen we heel tevreden zijn. Dan zou het structurele effect voor de sociaal-economische situatie in Zeeland - verwacht ik - meer kunnen zijn dan de marinierskazerne zou hebben gebracht."

Zeeland als Alcatraz?

"Het vertrouwen is hersteld", constateerde staatssecretaris Raymond Knops tevreden tijdens de persconferentie. Hij zei te beseffen dat het vertrouwen van de Zeeuwen in Den Haag was verdwenen nadat de marinierskazerne na jarenlange afspraken toch aan de neus van Vlissingen voorbij ging.

Knops weet ook dat een deel van de Zeeuwen argwanend staat tegenover het idee van een zwaarbeveiligde EBI-gevangenis, met een bijbehorende zwaarbeveiligde rechtbank en een kennisinstituut op het gebied van zware criminaliteit, cybercrime en georganiseerde misdaad. Die maken van Zeeland een soort Alcatraz, luidt het bijvoorbeeld op de website Zeeland Matters, die zich verzet tegen de komst van een EBI. Knops zegt die argwaan niet helemaal te begrijpen.

"Als je het vergelijkt met mariniers is het heel wat anders, die vergelijking gaat mank", zegt Knops. "Maar de kracht van dit pakket is juist dat het een combinatie is van een aantal elementen waar in geïnvesteerd gaat worden, 650 miljoen euro de komende jaren." En er komt niet alleen geld, zegt Knops. "Maar ook de betrokkenheid van het Rijk. En werkgelegenheid."

Het compensatiepakket zou minstens 1.000 nieuwe banen moeten opleveren in Zeeland. Ook wordt een betere treinverbinding met de Randstad beloofd, een Delta Kenniscentrum en een huisartsenopleiding. Kijk voor het complete overzicht in dit artikel.

'De zorg in Zeeland krijgt nu de aandacht die het verdient'

CZ, de grootste zorgverzekeraar in Zeeland, reageert na de persconferentie opgetogen. "Het is heel belangrijk dat de zorg in Zeeland de aandacht krijgt die ze verdient, en dat gaat met deze compensatieregeling gebeuren", zegt manager Edwin Leutscher.

Leutscher doelt op de beloofde huisartsenopleiding, een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen en meer geld voor de Zeeuwse zorginfrastructuur. "De komende tien jaar gaat 50 procent van de huisartsen met pensioen", noemt hij als voorbeeld. "Dat gat moet opgevuld worden."

"Met deze maatregelen kunnen we vormen van zorg in Zeeland houden", zegt Leutscher, die aangeeft dat de plannen nog uitgewerkt moeten worden. Volgens hem kan dit ook weer mensen aantrekken om zich in Zeeland te vestigen. Niet alleen om gebruik te maken van die goede zorg als particulier, maar ook: "Als je de zorg goed en innovatief organiseert trek je ook zorgprofessionals van buiten Zeeland aan."

