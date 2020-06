Bloemen in het uienveld helpen bij de bestrijding van dit minuscule beestje

De trips is een lichtschuw insect. Ze kruipen in de kern van de uienplant en gaan 's nachts te werk. Dan lopen ze over de plant en knagen ze steeds een laagje van de plant af. Als ze dat lang genoeg doen, dan gaat de plant dood. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling", zegt CZAV-adviseur Lein de Visser.

Eerste resultaten zijn veelbelovend

Het gaat om een proef van drie jaar en vindt vooralsnog plaats bij één boer in Dreischor. Het eerste seizoen zit erop en de resultaten zijn veelbelovend. "Wat we willen is dat die natuurlijke vijanden van de trips, zoals die lieveheersbeestjes, zich van de bloemen naar de uienplanten verplaatsen. Dat gebeurt en dat is goed nieuws", zegt De Visser. Vanwege het succes experimenteren andere boeren er ook al mee.

Om de trips tegen te gaan spuiten uientelers normaal gesproken bestrijdingsmiddelen die alle insecten doden. Nu kiezen ze voor een variant die andere insecten, zoals de lieveheersbeestjes in leven laten. Larven van lieveheersbeestjes vinden de trips lekker en helpen zo bij het opruimen van het probleem. "We kijken steeds meer naar mogelijkheden om samen met de natuur te werken. Het probleem van die trips is dat ze zich razendsnel vermenigvuldigen. Als je er vijftig hebt, dan heb je er een paar weken later misschien wel een miljoen", zegt De Visser.

Lieveheersbeestjes zijn natuurlijke vijanden van de trips en eten ze op (foto: Omroep Zeeland)

De facelia's trekken ook hommels en bijen aan. Die zijn niet van belang voor de bestrijding van de trips, maar zijn wel goed voor de biodiversiteit. "Zo helpen we daar ook meteen een klein beetje aan mee", zegt Lein de Visser.