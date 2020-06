Wientjes: 'Realiseren compensatiepakket kostte bloed, zweet en tranen'

De held van Zeeland wil Wientjes niet genoemd worden. Toch kreeg hij gisteren na de persconferentie over de compensatie voor Zeeland veel complimenten. Onder zijn leiding kwam het compensatiepakket tot stand, waardoor Zeeland nu onder meer een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een kenniscentrum op het gebied van water, voedsel en energie, een huisartsenopleiding en een snellere treinverbinding met de Randstad ter compensatie krijgt. Er wordt zo'n 650 miljoen euro in de regio gepompt en dat moet op lange termijn meer dan duizend banen opleveren. Wientjes: "Het is ontzettend leuk dat als je zo lang gepraat hebt met de Zeeuwen, organisaties in Zeeland en het kabinet dat er dan een pakket uitkomt dat echt goed is voor Zeeland en Nederland. Dat is een heel prettig gevoel. Maar ik sta nog steeds met beide benen op de grond, hoor."

Dat is dan bloed, zweet en tranen

Wientjes heeft altijd gezegd dat het compensatieplan voor de zomer klaar moest liggen, vóór de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is gelukt. Maar het was wel hard werken. "Je begint met echte boosheid aan de Zeeuwse kant en een kabinet dat zich wel schuldig voelt maar al snel andere problemen aan z'n hoofd had. Een week nadat ik begon, brak de coronacrisis uit. Dus ik moest ze echt bij de les houden en dat was niet makkelijk. Daar heb ik dag en nacht aan gewerkt. Dat is dan bloed, zweet en tranen."

Hij zegt er alles uit te hebben gehaald wat er uit te halen viel. "Onze maatstaf was steeds dat de compensatie moest passen in een beeld van een sterker Zeeland en een sterke positie van Zeeland in Nederland. Er zijn een hoop projecten die we niet goed hebben kunnen keuren, wat soms ook heel pijnlijk is voor mensen. Maar we hebben echt gekeken naar hoeveel arbeidsplaatsen levert het op en wat betekent het voor de Zeeuwse economie."

Geen mariniers, wel banen

En dat er dan geen 1.800 mariniers naar Zeeland komen, moeten we dan maar voor lief nemen, volgens Wientjes. "Je moet naar de kwaliteit kijken. De mariniers zouden van buitenaf in Zeeland worden geplaatst. Nu worden er nieuwe banen gecreëerd. Deze mensen komen vrijwillig. Daarnaast komt er een kenniscentrum, waar de kinderen van de mensen die hier naartoe komen, hun bachelor en master kunnen halen. Zo maken we een betere omgeving dan dat je alleen naar het VWO kan gaan en altijd de provincie moet verlaten om te gaan studeren."