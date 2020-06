Blijdschap over huisartsenopleiding: 'Mensen hier houden is makkelijker dan ze hierheen halen'

"Hoe jonger je mensen hiernaartoe haalt, hoe groter de kans dat ze ook blijven", aldus Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de Zeeuws-Vlaamse huisartsenvereniging Nucleus opgetogen, "Het is heel belangrijk om mensen al vroeg naar Zeeland te halen, dan is het veel makkelijker om ze hier te houden. Nu zijn we steeds bezig om afgestudeerde huisartsen te overtuigen van Zeeland."

"Geld voor de huisartsenopleiding in Zeeland is positief", reageert ook Ruud Münstermann van de huisartsencoöperatie van huisartsen boven de Westerschelde: "We gaan met de huisartsenopleiding in Rotterdam in gesprek hoe dit vorm te geven."

Huisartsen proberen al jaren om nieuwe huisartsen uit de rest van het land te naar Zeeland te krijgen met imagocampagnes en met zomerbanen inclusief vakantiehuisje.

Honderd nieuwe huisartsen nodig

De nieuwe opleidingsplaatsen zijn een belangrijke oplossing voor een groeiend probleem. Doordat de komende jaren de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen gaat, zijn in Zeeland minstens honderd nieuwe huisartsen nodig.

Speciaal adviseur Bernard Wientjes presenteerde vrijdag het compensatiepakket voor Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Speciaal adviseur Bernard Wientjes maakte vrijdag de komst van de huisartsenopleiding bekend. Het maakt deel uit van een breed pakket voorzieningen ter compensatie voor het afblazen van de marinierskazerne bekend.

Er loopt al een proef met het opleiden van huisartsen in Zeeland in samenwerking met de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Die opleidingen worden nu structureel. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daar toestemming voor gegeven.

Nieuw zorgcentrum in Vlissingen

Behalve opleidingsplaatsen voor huisartsen wordt er ook geïnvesteerd in een multidisciplinair zorgcentrum in Vlissingen, waar medisch specialisten uit het ziekenhuis samenwerken met huisartsen en andere zorgprofessionals.