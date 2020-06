'Een bajes? Ik had liever de mariniers gezien!'

"Een bajes? Dat zie ik niet zitten," laat een Vlissinger in het centrum van de stad weten. "Midden in het land staan er gevangenissen leeg en dan gaan ze er hier één neerzetten? Dat vind ik weggegooid geld." Zijn compagnon valt hem bij. "Ik zag liever de marinierskazerne komen. Ze spreken nu over zo'n duizend extra banen, maar wat hebben de winkeliers daar aan in Vlissingen?"

Dat de Zeeuwse politiek wél blij is met het compensatiepakket, kan een andere inwoner van de stad begrijpen. "Ze waren al blij geweest met een mug, maar ik geloof niet dat wij hier beter van worden. We hebben toch al een gevangenis in Zeeland?"

'Mariniers passen beter bij Vlissingen'

Een vrouw met een tweede woning in Vlissingen denkt dat het niet veel goeds doet voor het imago van de stad waar ze zo graag naartoe komt in haar vakantie. Ook zij zag liever de mariniers komen. "De komst van het kenniscentrum vind ik nog wel leuk, maar de gevangenis had niet gehoeven. Het was spannender geweest als er wat mariniers kwamen, dat past wel bij Vlissingen."