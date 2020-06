Emergis kiest voor 'better safe than sorry'

Terwijl bioscopen weer voorzichtig open gaan en mensen de terrasjes en de stad weer op zoeken, kiest Emergis voor een ruimte met een doorzichtige, maar dichte wand.

'Virus kan zo weer oplaaien'

Ralph Gillissen, directeur van Emergis zegt dat hij kiest voor veiligheid. "Natuurlijk is het goed dat er steeds meer mag en kan. Maar je moet niet vergeten dat het coronavirus zo weer kan oplaaien. Bovendien, denk eens aan de kwetsbare doelgroep, ouderen, mensen met een longaandoening. Die zitten nu niet op het terras, maar willen hier wel veilig hun familielid of naaste bezoeken. Dat kan hier."

Op het terrein zijn vier verschillende plekken waar cliënten die intern bij Emergis verblijven hun familie kunnen ontvangen. Op de gesloten afdeling kan dat bijvoorbeeld ook. Daar staat in een ruimte een spatscherm tussen bezoek en cliënt. Gillissen vindt de quarantainer een aanwinst. "Een mooie plek met uitzicht op de boomgaard, huiselijk aangekleed. Erg waardevol."

De quarantainer: ontmoetingsplek voor cliënten van Emergis en hun naasten (foto: Omroep Zeeland)

De quarantainer is voor een deel geschonken door MIND Ypsilon, de belangenvereniging voor familieleden van cliënten met een psychische stoornis.

Contact hebben en houden met familie is in deze tijd zo belangrijk, zegt ook Anne de Glopper van Emergis. Zij werkt bij Emergis als familie-ervaringswerker. Zij heeft het twee keer meegemaakt dat een familielid is opgenomen en staat nu met die ervaring andere gezinnen en families bij.

Contact is heel belangrijk

De Glopper: "Een opname is heftig. Er zijn zoveel vragen, zowel bij de cliënt als bij zijn of haar familieleden. Dan is contact hebben en houden zo belangrijk. Juist ook in deze onzekere coronatijd. Dan is dit een veilige ontmoetingsplek."

Ook de ggz-instelling Arkin in Amsterdam heeft een quarantainer. De ruimte kan later ook als therapie- of kantoorruimte worden gebruikt.