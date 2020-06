Uit het sportarchief: Niki Terpstra wint het OZ Wielerweekend

De toen 21-jarige Terpstra maakte deel uit van de kopgroep in de laatste etappe met start en finish in Breskens. Terpstra werd zesde in de etappe, maar dat was genoeg om eerste te worden in het eindklassement.

"Hij is niet veel veranderd", zegt Ronald Apers uit Aardenburg, destijds organisator van het OZ Wielerweekend. "Hij heeft nog steeds zo'n jong koppie."

"Ik weet nog dat hij bij ons won. Michel Cornelisse was toen zijn ploegleider. Die was heel blij toen, maar reed toen tegen het verkeer in, ondanks onze beveiligers. Dat was toen een van de belangrijkste punten uit de evaluatie, weet ik nog."

Trots

Apers is er trots op dat de naam van Terpstra op de erelijst van het OZ Wielerweekend staat. De wedstrijd werd van 1988 tot 2007 gehouden en maakte deel uit van de topcompetitie van de KNWU.

Terpstra groeide uit tot een van de beste Nederlandse renners. Zo won hij de klassiekers Parijs - Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018).

Momenteel is Terpstra herstellende van zijn verwondingen die hij opliep tijdens een valpartij tijdens een trainingsrit.

OZ Wielerweekend 2006

10-11 juni 2006 rit 1: Hulst - Vogelwaarde Wolfram Wiese (Dui) rit 2: tijdrit Hengstdijk - Vogelwaarde Niki Terpstra rit 3: Breskens - Breskens Rene Obst (Dui)

In het eindklassement van het OZ Wielerweekend in 2006 staan nog meer bekende namen: Steven Kruijswijk (vierde), Lieuwe Westra (tiende), Tony Martin (zestiende), Sven Nys (21e).

In 2014 keerde het Wielerweekend eenmalig terug op de wielerkalender vanwege het tweehonderdjarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen.

Daarna verdween de wedstrijd weer. "Ik denk ook niet dat de wedstrijd ooit nog terugkomt", zegt Apers. Het wordt financieel steeds moeilijker om een wedstrijd te organiseren zoals wij dat deden."

Beluister hieronder het interview met Ronald Apers, die destijds voorzitter was van het organisatie-comité.

Uit het sportarchief: Niki Terpstra wint OZ Wielerweekend