Ernstig zieke volkszanger Reginald Peene uit Westkapelle overleden

Acht weken geleden trad hij nog in het huwelijk. Dat werd, in verband met de coronaregels, een drive-in bruiloft. Uitstellen tot na de coronacrisis kon niet, vertelde Peene toen, omdat zijn vooruitzichten zo slecht waren. Het werd een drukte van belang in Westkapelle. Meer dan honderd auto's reden langs het bruidspaar om ze geluk te wensen.

Peene was volkszanger. Begin dit jaar maakte hij, samen met Ramón Prins, een eigen vertolking van het nummer You'll Never Walk Alone. Een benefietsingle waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. Op Hemelvaartsdag kwam het nummer op plaats 13 terecht in de Zeeuwse Top 40.

'Leegte in school'

Peene was ook docent Engels op de CSW in Middelburg. De schoolleiding schrijft dat hij een leegte zal achterlaten in de school en dat hij 'voort zal leven in hun herinnering door zijn spontaniteit, zijn humor, zijn betrokkenheid bij leerlingen, zijn muzikale talent en de wijze waarop hij zijn karaktereigenschappen gebruikte om mensen met elkaar te verbinden, binnen school en ver daarbuiten'.

