Nog geen wedstrijden voor dressuurruiters, maar wél een 'meetmoment'

Na drie maanden zonder wedstrijden voor de ruiters was het zoeken naar een alternatief. Ruitervereniging Se-ros organiseerde eerder een meetmoment op manege De Kroo en dat bleek erg in de smaak te liggen bij de ruiters. "Je kan wel trainen, maar je wilt natuurlijk ook zien waar je staat. Ze worden beoordeeld door een echte jury en de punten tellen gewoon mee. Dat is dus alleen maar fijn voor de ruiter", zegt organisator Margriet de Nooijer.

Geen klassement

Op de manege wordt tijdens het meetmoment éénrichtingsverkeer gehanteerd. De ruiters moeten zich voorbereiden in een van de buitenbakken. Vervolgens gaan ze naar de arena om twee proeven te doen. Daarna zadelen ze het paard af en krijgen ze hun score, om vlak daarna direct weer naar huis te gaan. Normaal gesproken wordt er een klassement gemaakt van alle scores, maar het resultaat is nu alleen voor de ruiters zelf.

De ruiters mogen maar een persoon meenemen, terwijl er normaal gesproken ook een trainer aanwezig is. Voor amazone Rachelle Seijbel uit Vlissingen was het de eerste keer dat ze aan een meetmoment meedeed en een proef rijden zonder trainer was voor haar wel even wennen. "Een normale wedstrijd vind ik wel fijner, want dan heb je hulp van een trainer. Ook kan je dan zien hoe hoog je in het klassement staat. Volgende week zou ik weer een meetmoment hebben, maar dat is inmiddels gelukkig omgezet naar een wedstrijd", vertelt Seijbel.

