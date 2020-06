Eigen doelpunt, blessure en geen promotie voor Van Drongelen

Rick van Drongelen (r) in duel met Alexander Jeremejeff van Dynamo Dresden (archief) (foto: ANP)

HSV en Van Drongelen begonnen de wedstrijd slecht. Het was de verdediger uit Axel zelf die via een eigen doelpunt in dertiende minuut Sandhausen aan een 0-1 voorsprong hielp. Ook in de 21e minuut was de verdediger betrokken bij de 0-2 voor Sandhausen. Hij hief buitenspel en Kevin Behrens profiteerde daar optimaal van. De gifbeker voor Van Drongelen was nog niet leeg, want na 35 minuten viel hij uit met een knieblessure. Hoe zwaar de blessure is, moet onderzoek later uitwijzen.

HSV had genoeg aan twee doelpunten, omdat concurrent Heidenheim met 3-0 verloor van lkampioen Arminia Bielefeld. In de 58e minuut kreeg de thuisploeg een penalty en die werd feilloos binnengeschoten door aanvoerder Aaron Hunt. Nog voordat het slotoffensief van HSV in gang gezet kon worden, kreeg aan de andere kant Sandhausen een penalty. Behrens schoot de bal vanaf elf meter binnen en even later deden Engels en Diekmeier met de 1-4 en 1-5 nog een duit in het zakje.

Door het verlies van HSV lukt het voor het tweede jaar op rij niet om promotie af te dwingen naar de Bundesliga. Toen kwam het ook een punt tekort om een plek in de play-offs af te dwingen.