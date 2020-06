Stichting Zeeland Tolvrij voelt zich gepasseerd in compensatiepakket en wil naar rechter stappen

Na een sterke lobbyactie vinden Liefting en de andere leden van het comité achter de stichting het schandalig dat er niet naar ze is geluisterd. Liefting heeft zelfs nog met speciaal adviseur Bernard Wientjes rond te tafel gezeten. "Eigenlijk was het een heel goed gesprek. Wientjes dacht zelf eerst ook dat het appeltje-eitje was. Zeker nadat hij het optreden van Rutte zag in het Arsenaaltheater in Vlissingen en Zeeuws-Vlamingen heeft horen zingen over een tolvrije tunnel. Hij dacht echt: dit is wat de Zeeuwen willen. Maar vervolgens heeft hij, naar eigen zeggen, een aantal bestuurders gesproken die daar genuanceerder over dachten en iets anders willen. Wij als Zeeuws-Vlaanderen kunnen op 'ons kinne kloppen'."

Wientjes heeft de tolheffing wel als aandachtspunt opgenomen in het adviesrapport. Maar hij stelt dat het opheffen van de tol Zeeland slechts een eenmalig economisch voordeel geeft. Terwijl de komst van onder meer een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met rechtbank, een kenniscentrum en een intercity verbinding met de randstad langdurig economische voordelen moet opleveren. Liefting: "Als je alle rapporten negeert over de tunnel waarin staat dat het beter is om hem tolvrij te maken voor de economie, wat kan je dan nog doen? Ik weet het niet meer."

Naar de rechter

Maar zolang er leven is, is er hoop vindt Liefting. "We hebben nu onze hoop gevestigd dat de motie om een tolvrije Westerscheldetunnel op te nemen in het compensatiepakket alsnog in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer." De motie die ingediend werd door 50Plus, PvdA en SP werd op 16 juni aangehouden. Volgens plan wordt er alsnog voor het zomerreces, dat begint op 3 juli, over gestemd.

Stel dat uiteindelijk een meerderheid van de Tweede Kamer wel voor het voorstel stemt, dan is de kans dat de maatregel in het pakket komt, nog heel klein. De Kamerleden gaan er niet over namelijk. Het pakket is iets tussen het kabinet en de Zeeuwse overheden en die laatste willen vooral extra banen.

Stichting Zeeland Tolvrij wil naar de rechter stappen (foto: Stichting Zeleand Tolvrij)

Dan heeft Liefting altijd nog een Plan B. "We willen als stichting toch kijken hoe we dit juridisch kunnen aanpakken. We hebben echt de indruk dat er heel veel kosten zijn ondergebracht onder de Tunnelwet wat eigenlijk niet mag."

Daarbij denkt de oud-wethouder van Terneuzen dan aan projecten die zijn gefinancierd uit opbrengst van de tolheffing zoals de Sluiskiltunnel: "We zijn begonnen met een WOB-verzoek om te kijken of we alle stukken die er zijn over de tunnel binnen kunnen krijgen. Niet alleen van de provincie maar ook van de gemeente. Die stukken willen we met een jurist doornemen en vervolgens door middel van een crowdfundingsactie samen op te trekken met Zeeuws-Vlamingen en naar de rechter stappen en kijken wat we eruit kunnen slepen."

Petitie Westerscheldetunnel tolvrij

Stichting Zeeland Tolvrij is in maart van dit jaar opgericht om een plekje aan tafel te krijgen bij de onderhandelingen over het compensatiepakket. Eerder was er al de Facebookpagina 'De Westerscheldetunnel tolvrij' met meer dan 13.000 volgers. Dat leverde uiteindelijk ook een petitie op in 2016 waarbij 30.000 handtekeningen werden verzameld om de tunnel tolvrij te krijgen. Te weinig om een plekje op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.