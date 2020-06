Van Drongelen scheurt kruisband in laatste competitieduel

Van Drongelen in actie voor HSV dit seizoen - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Na 35 minuten spelen zette Van Drongelen zich schrap voor een duel. "Ik voelde een pijnscheut en hoorde een knak. Ik dacht meteen dat er iets mis was", reageert Van Drongelen. Een brancard was onderweg, maar de verdediger kon nog lopend van het veld. "Toen ik in de kleedkamer kwam viel de pijn ook mee. Met de arts deed ik ook wat oefeningen en dat ging op zich allemaal vrij pijnloos."

Maar uit een MRI-scan bleek toch dat het foute boel was. "De dokter zei dat hij slecht nieuws had. Mijn voorste kruisband in mijn linkerknie is afgescheurd. Voor de rest is er in de knie niks kapot. Binnen een paar dagen word ik geopereerd."

Promotie

Voor het tweede jaar op rij liep Van Drongelen met HSV promotie naar de Bundesliga mis. "Dat is zeer teleurstellend. Vandaag was gewoon slecht. We moeten hier winnen of minimaal gelijk spelen", zegt Van Drongelen.

Voor de coronacrisis draaide HSV goed en stond het op de ranglijst steeds op de goede plekken voor promotie. Sinds de hervatting haalde de club te weinig resultaten. "We hebben een aantal keren pech gehad, maar we hebben ons doel niet gehaald dus is het een zeer teleurstellend seizoen."

