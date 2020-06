Goedemorgen! Steekpartij, orgaandonatie en tunnelwoede

De politie heeft gisteravond zes jongens aangehouden voor een steekpartij in Goes. Bij de steekpartij raakte een andere jongen gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Hij was op dat moment aanspreekbaar. De aangehouden jongens zijn afgevoerd naar een politiecel.

Zes jongeren aangehouden na steekpartij in Goes (foto: HV Zeeland)

Over twee dagen is iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt of hij zijn organen wil afstaan na zijn of haar overlijden automatisch orgaandonor. Landelijk heeft ongeveer 35 procent van de mensen aangegeven geen donor te willen zijn, maar in Zeeland ligt dat percentage een stuk hoger. Meer dan de helft van de Zeeuwen weigert organen na hun dood af te staan.

Tunnelwoede

Lang niet alle reacties op het compensatiepakket in Zeeland zijn positief. Zo is de Stichting Zeeland Tolvrij ontevreden omdat een tolvrije Westerscheldetunnel niet is opgenomen in het pakket. "Er is niet geluisterd naar wat de Zeeuwen echt willen", aldus voorzitter Cees Liefting. De stichting hoopt nu dat de motie van 50PLUS, PvdA en SP in de Tweede Kamer alsnog aangenomen wordt en dat een tolvrije tunnel op die manier in het pakket terecht komt.

Emergis heeft een plek gecreëerd waar cliënten van de geestelijke gezondheidsinstelling hun naasten en familie kunnen ontmoeten: een container met glazen zijwanden en tussenwand met aan beide kanten een stoel en tafel en een geluidsinstallatie. Zij noemen het de quarantainer.

Volkszanger overleden

Gisteren is volkszanger en leraar Engels Reginald Peene overleden. Hij was ernstig ziek. Volgens zijn werkgever CSW ging zijn gezondheid de afgelopen weken hard achteruit. Acht weken geleden trouwde hij nog. Dat werd, in verband met de coronaregels, een drive-in bruiloft. Uitstellen tot na de coronacrisis kon niet, vertelde Peene toen, omdat zijn vooruitzichten zo slecht waren.

Van Drongelen in actie voor HSV (foto: Orange Pictures)

Voetballer Rick van Drongelen uit Axel staat voorlopig aan de kant. De verdediger van HSV scheurde in de laatste wedstrijd van het seizoen zijn kruisband af. Voor het herstel van die blessure staat een half jaar.

Het was gistermiddag sowieso niet de middag voor Van Drongelen. Zijn club verloor de laatste wedstrijd met 1-5 van middenmotor Sandhausen, waardoor HSV zich niet heeft geplaatst voor de play-offs om promotie/degradatie. Rick van Drongelen vertolkte bij de eerste twee tegengoals een negatieve hoofdrol.

Eenden steken de weg over bij Ellemeet. (foto: Padmos)

Het weer:

Het is ook vandaag een redelijk winderige dag met windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten tot westen, en vlagen van windkracht 7. Het is wisselend bewolkt weerbeeld met regelmatig opklaringen, maar soms ook een korte regenbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden.