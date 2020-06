Organisatie zet dit jaar streep door Kustmarathon

"Veiligheid voor de deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers staat voorop", zegt Chris Simons van de Kustmarathon die uiteraard baalt dat deze beslissing genomen moest worden. "We hebben er echt zorgvuldig over nagedacht", vult Morien Janse, ook van de organisatie, aan. "We wilden duidelijkheid verschaffen aan deelnemers, omdat die ook hun training willen starten."

De organisatie van de Kustmarathon gaf eerder al aan dat ze het evenement alleen door wilde laten gaan met alle onderdelen. Dus zowel de wedstrijdmarathon, als de wandelmarathon, de MTB-tocht, de Ladies- en Light Run en de kindermarathon. "We willen het alleen organiseren met de gezelligheid zoals we dat al zeventien jaar doen en dat kan nu niet. Ook niet met de versoepelingen die er nu zijn", zegt Simons.

Heel veel zeer

Janse zegt opgelucht te zijn dat de beslissing nu is genomen. "Maar het doet wel heel veel zeer. Het was niet makkelijk. Ik denk dat het eerste weekend in oktober heel rustig gaat verlopen. Dat zal raar zijn."

De winnaar van de laatste editie van de Kustmarathon, Tim Pleijte, vindt het jammer dat hij zijn titel niet kan verdedigen, maar begrijpt de beslissing om het evenement te schrappen wel. "Ze hebben deze keuze waarschijnlijk moeten maken omdat het anders niet op een veilige manier georganiseerd kon worden. De organisatie had al gezegd dat het met de anderhalve meter-regel niet te doen was, dus ik ging er wel al een beetje vanuit. Ik vind het een logische beslissing."

Toch had de Kustmarathon ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de wedstrijdmarathon wel te organiseren. Maar ook dat had van Pleijte niet per se gehoeven. "Ik wilde wel dat het doorging, maar ik snap ook dat ze het gewoon willen doen op de oude manier. Volgend jaar heb ik vast weer een nieuwe kans om mijn titel te verdedigen."

Startbewijzen

Mensen die een startbewijs hebben voor een onderdeel van de Kustmarathon hoeven niks te doen. De startbewijzen zijn gewoon geldig voor volgend jaar. En de organisatie laat weten dat als mensen niet meer mee willen doen, ze hun startbewijs kunnen proberen te ruilen via de website van de Kustmarathon met iemand die wel mee wil doen.

