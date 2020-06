Carlos heeft de leiding op een sociale werkplaats: 'Ineens mochten ze geen koffie meer drinken in de kantine'

Werkmeester Carlos de Jonge in het magazijn van de Betho in Goes (foto: Carlos de Jonge)

Carlos de Jonge is al twaalf jaar werkmeester op de afdeling Magazijn en Expeditie van de Betho in Goes.

Kunt u zich nog herinneren dat de persconferentie geweest was en dat u zich afvroeg hoe u dat ging vertalen naar uw mensen?

"Dat kan ik mij nog heel goed herinneren. Alle werkmeesters kregen van de directie te horen wat het zou betekenen voor onze sociale werkplaats en of wij het aan onze mensen op de afdeling wilden vertellen. De mensen die thuis wilden of moesten blijven, mochten dat uiteraard. Op mijn afdeling ging het om vier van de vijftien mensen. Verder ga je plexiglas schermen plaatsen, looproutes aanbrengen en mensen uitleggen dat ze afstand moeten houden van elkaar. Alles simpel en duidelijk uitleggen zodat ze weten waar ze aan toe zijn."

Was dat lastig om uit te leggen dat alles in één keer zo veranderde?

"Er veranderde in korte tijd best veel. Geen handen geven, anderhalve meter afstand houden. Hoe ver is dat dan? E waarom mag dat niet meer, iemand een hand of omhelzen geven als begroeting? Mensen doen dat elke dag, soms al dertig jaar lang. Probeer dat er dan maar eens uit te krijgen. De groep waar ik mee werk zijn vaak enthousiast in hun begroeting. Daar moet je ze nu dus iedere keer weer op aanspreken. Wat ook lastig voor hen was, was dat ze niet meer in de kantine, met andere afdelingen, koffie mochten drinken en hun boterham konden eten. Dat doen we nu op de afdeling. Dat vonden ze vreselijk. Ze begrepen het wel, maar het sociale contact is zo belangrijk en dat viel weg. En al die 'regels' onthouden. Dat is vaak ook nog lastig. Dus ik herhaal ze soms nog elke dag."

Kon het werk 'gewoon' door gaan?

"Op mijn afdeling was het druk. De afdelingen waar het wat rustiger was sprongen bij op de andere afdelingen. Wij plannen twee maanden vooruit en dat betekent dat wij volop werk hadden. We moesten dat wel met minder mensen doen, omdat er een aantal mensen uitvielen. Iedereen heeft een beetje harder gewerkt om alles af te krijgen. Wij werken voor gewone bedrijven en ik merkte hier en daar wel wat onbegrip voor de situatie bij ons op de vloer. Maar meestal dachten de bedrijven met ons mee en spraken ze hun waardering uit dat we nog open waren. Eigenlijk merk ik nu pas dat het ietsje rustiger wordt, omdat bepaalde bedrijven zelf even minder productie hebben."

Carlos helpt een extra handje mee in deze tijd (foto: Carlos de Jonge)

In hoeverre is uw werk als werkmeester veranderd?

Ik heb nog meer meegeholpen op de vloer dan ik normaal deed. Je probeert altijd wel mee te helpen, maar omdat het nu zo druk is deed ik dat nog vaker. Dat was wel leuk om te doen. We moeten als sociale werkplaats onze eigen financiële broek ophouden, dus we moeten wel genoeg produceren om overeind te kunnen blijven.

Is uw team weer compleet?

"Ja, maar op andere afdelingen nog niet. Een deel van onze werknemers wordt opgehaald met busjes. Voor de coronatijd mochten er zes mensen in, nu zijn dat er nog twee, inclusief chauffeur. Als zo'n werknemer in zijn sociale kring zelf geen vervoer kan regelen, betekent dat dat ze thuis moeten blijven. Dat is vervelend, vooral voor hen, omdat ze weer zin hebben om te komen werken. Het werkplezier is groot en als je dan toch nog thuis moet zitten, is dat niet leuk."

Wat heeft u geleerd van deze tijd?

Dat we als we met z'n allen even een stapje harder moeten zetten, dat we dan flink werk kunnen verzetten. Verder dat het sociale aspect heel belangrijk is. Ik ben met mensen 1 op 1 gaan zitten om te kijken hoe het met ze ging en of ik iets voor ze kon doen. Alles verandert in één klap en dat is soms best lastig voor onze mensen. Dat wil ik blijven doen. Productie draaien en sociaal zijn gaan niet altijd samen, maar daar ga ik ruimte voor maken.