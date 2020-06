Zo ziet de voorbereiding van GOES op het nieuwe seizoen eruit

Kevin Hollander is komend seizoen de nieuwe trainer van GOES (foto: Paul ten Hacken)

De eerste twee weken van de voorbereiding wordt er alleen getraind. In de derde week staat de eerste oefenwedstrijd gepland, tegen het Belgische FC Capellen.

Geleidelijke opbouw

"We hebben bewust voor een langere voorbereiding gekozen", zegt trainer Kevin Hollander, die overgekomen is van VC Vlissingen. "De belastbaarheid van spelers is anders dan in voorgaande jaren. Normaal is er vier tot vijf weken rust. Nu hebben spelers geen wedstrijden gespeeld vanaf 14 maart. Daarom kies ik voor een geleidelijke opbouw met minimaal tien trainingen voor de eerste oefenwedstrijd."

Vakantie

De voorbereiding van GOES begint al voordat de zomervakantie ingaat. "Als spelers nog op vakantie willen, snap ik dat goed. Zeker in deze vervelende en lastige periode is het belangrijk om samen te zijn met het gezin of je vrouw of vriendin. Ik heb wel gezegd: probeer je vakantie zo vroeg mogelijk te plannen."

Oefenwedstrijden GOES

datum wedstrijd 6 juli eerste training 25 juli GOES - FC Capellen 1 augustus Halsteren - GOES 4 augustus GOES - SC Kruisland 8 augustus Baronie - GOES 15 augustus UNA - GOES 22 augustus GOES - TAC'90 29 augustus TOTO KNVB Beker 5 september start competitie

De KNVB maakte vrijdag bekend dat de competitie in de Derde Divisie in het weekend van 5 en 6 september begint. Binnenkort wordt het speelschema bekend gemaakt.

Een week eerder begint het toernooi om de TOTO KNVB Beker met de eerste kwalificatieronde. Voor dat toernooi zijn GOES en Hoek geplaatst.