Zeeuwen zeggen vaker nee tegen orgaandonatie

Daarmee ligt het aantal nee-zeggers in Zeeland boven het landelijk gemiddelde van 34 procent. Landelijk is te zien dat in de bible-belt minder mensen bereid zijn om organen af te staan. In onze provincie heeft de gemeente Tholen de meeste weigeraars, vermoedelijk op principiële gronden.

Verdeelde reacties op Tholen

Op straat in Tholen zijn de reacties verdeeld. Van volmondige ja- en nee-zeggers, tot mensen die zich nog niet hebben geregistreerd, tot inwoners die zich liever niet uitlaten over de kwestie.

Toch is het niet zo dat alle reformatorisch gezinde christenen geen orgaandonor zijn. Op straat zegt een jonge vrouw: "Ik ben gelovig, maar ik zie het juist als een stukje naastenliefde om wel orgaandonor te zijn."

Bijbel geeft denkrichting

Ook John van Kooten uit Kattendijke denkt er zo over. Hij is docent op het Calvijn College waar hij jarenlang tijdens lessen Algemene Natuurwetenschappen met leerlingen over orgaandonatie sprak. "Er is niet één opvatting onder christenen. Orgaandonatie is iets van de laatste decennia, er wordt in de bijbel niet over gesproken. Je kunt wel denkrichtingen vinden in de bijbel."

Voor John van Kooten is het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, een belangrijke denkrichting. "Wie zijn organen geeft, doet dat voor een ander. Maar liefde laat zich niet dwingen, het is dus ook geen dwingend gebod, maar voor mij is het een stimulans om het wel te doen."

Compleet lichaam voor wederopstanding?

Onder sommige gelovigen, ook joden en moslims, heerst de gedachte dat het lichaam compleet moet zijn voor de wederopstanding van de doden. "Ook als je begraven wordt, verteert je lichaam in het graf. Dus dat argument zie ik niet. Ik begrijp wel goed dat het een emotionele beslissing is voor mensen, het gaat over de integriteit van het lichaam."

Mensen die twijfelen raadt Van Kooten aan om er over te praten. "Heb het er over met geliefden en laat elkaar vrij."

Keuze van geregistreerden in percentages

Keuze van geregistreerden in percentages Nederlanders Zeeuwen ja 55 53 nee 34 37 ander beslist 11 10

Eigenlijk zou iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt, na 1 juli een herinneringsbrief krijgen. Maar dat is uitgesteld naar 1 september, omdat het ministerie het nu in de coronacrisis niet het moment vindt om mensen voor deze keuze te stellen.