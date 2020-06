De 69-jarige Piet Boone brengt nog steeds elke ochtend brood langs bij minicampings

Piet Boone uit Meliskerke brengt iedere ochtend brood langs op verschillende minicampings (foto: Omroep Zeeland)

De eerste camping op zijn lijst is Werendijke in Zoutelande. Boone tovert zijn koeienbel tevoorschijn en begint te rinkelen. Al snel staat er een rij mensen bij zijn bestelbus in nachtkleding of zelfs zwemkleding. "Als de camping vol is en het zijn zonnige dagen dan doe ik goede zaken", zegt Boone.

Geschiedenis

Boone is begonnen als supermarkteigenaar die als service brood bezorgde op minicampings. Daar stopte hij toen een exploitant zijn supermarkt van hem overnam. De nieuwe eigenaar merkte dat er weinig te verdienen viel met het bezorgen van brood en is ermee gestopt. "Toen lag het een jaar stil en kreeg ik telefoontjes van campingeigenaren of ik het weer kon doen. Het probleem was alleen dat ik de winkel niet meer had", vertelt Boone.

De 69-jarige Piet Boone vertelt over het ontstaan en passie voor zijn broodbezorgservice

Al snel ontstond er een samenwerking tussen Boone en bakkerij Koppejan die inmiddels de oude supermarkt van Boone had overgenomen. "Ik breng brood rond van de bakker en aan het einde van de ochtend breng ik de restanten terug die zij dan weer voor de lunch kunnen verkopen", legt Boone de werkwijze uit.

Niet met pensioen

Als je aan Boone vraagt hoe lang hij wil doorgaan met de broodbezorgservice is zijn antwoord: "Zolang als ik fit ben. Ik ben dan wel 69 jaar, maar dat is maar een getal. Het contact met de mensen en het verkopen van brood vind ik hartstikke leuk en hoop dat dus nog lang te mogen doen."