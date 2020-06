Ooievaar heeft het steeds drukker op Schouwen-Duiveland

(foto: Wikimedia Commons)

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op het woonadres van de ouder(s). Dus de gemeente waar de betreffende kraamkliniek gevestigd is, telt niet mee in deze statistiek.

In 2019 werden veruit de meeste baby's geboren in Middelburg, namelijk 485. In Terneuzen (groter dan Middelburg) slechts 401. Toch zijn dat beide krimpgemeenten. Want op de langere termijn noteren alleen Schouwen-Duiveland (66 kinderen meer in de laatste drie jaar dan in de drie jaar ervoor), Goes (veertig baby's meer) en Tholen (dertig baby's meer) groeicijfers. Noord-Beveland heeft met een krimp van 21,5 procent de sterkste achteruitgang in geboortes van heel Zeeland.

Grote, jonge gezinnen

Ook in Reimerswaal werden in 2017-2019 minder kinderen geboren dan in 2014-2016, maar daar werden wel de meeste kinderen in jonge, grote gezinnen geboren. Daarmee worden gezinnen bedoeld die vier of meer kinderen tellen van wie de jongste niet ouder is dan vijf jaar. Op onderstaande kaart zie je de verdeling van die grote, jonge gezinnen over Zeeland, per 100 gezinnen met kinderen.