Man 'helemaal de weg kwijt' achter het stuur

Volgens getuigen reed de man zeer onrustig. Zijn snelheid varieerde tussen 40 kilometer per uur op het ene moment en 100 kilometer per uur niet veel later. Ook slingerde de man van links naar rechts over de weg, waardoor auto's die hem tegemoet kwamen moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Achter de auto ontstond door het rijgedrag van de man een lange rij auto's die niet bij de man in de buurt wilden komen.

Amfetamine

Gealarmeerde agenten zagen de man uiteindelijk rijden op een rotonde ter hoogte van Vrouwenpolder. Daar reed de man drie rondjes over de rotonde. Nadat zij de man hadden gedwongen te stoppen, werd een speekseltest bij hem afgenomen. Daaruit bleek dat de man onder invloed was van amfetamine.

Tijdens een gesprek met de agenten bleek volgens de politie ook nog eens dat hij 'helemaal de weg kwijt was'. De man zou niet hebben kunnen zeggen welke dag of welk jaar het was. De politie heeft daarom het rijbewijs van de Zierikzeeënaar ingevorderd.