Record tekenbeten in Zeeland

Tekenradar.nl

Op de tekenradar.nl zijn actuele meldingen van tekenbeten in jouw regio verzameld. Lichtgroene stippen zijn alleen beten, een rode stip betreft een eerste signaal van Lyme, een donkergroene stip is een andere teek-gerelateerde ziekte en een oranje stip duidt op koorts na een tekenbeet.

Kop van Schouwen

De Kop van Schouwen is in Zeeland gewoonlijk het gebied met de meeste beten en dat is ook nu weer het geval, maar ook in de Manteling (Walcheren) zijn veel mensen gebeten. Er is een duidelijk verband tussen natuurgebieden (waar gewandeld en gefietst wordt) en tekenbeten.

Men noemt het een tekenbeet, maar eigenlijk graaft het beestje, dat verwant is aan de spin, zich in de huid van zijn slachtoffer. Dit kan leiden tot met name Lyme, een chronische vermoeidheidsziekte.