SDO'63 en Graauw willen alsnog promoveren naar vierde klasse

(foto: Omroep Zeeland)

Nog geen twee weken geleden werd bekend dat de vier overgebleven Zeeuws-Vlaamse vijfdeklassers komend seizoen ingedeeld zijn bij elf clubs uit Brabant en Zuid-Holland. Voor Hoofdplaat waren de enorme reisafstanden reden om zich terug te trekken uit de vijfde klasse. Voor Graauw en SDO'63 is dat nog niet aan de orde. "De reserveklasse is een optie die ik voor ons vrijwel uitsluit. We zijn nu samen met SDO'63 aan het bekijken of we alsnog naar de vierde klasse kunnen gaan", zegt Graauw-voorzitter Jos de Block.

'Afhankelijk van KNVB'

Of promotie naar de vierde klasse nog mogelijk is, hangt af van de Brabantse verenigingen in de vierde klasse. Als een team uit die competitie wegvalt komt er een opening voor SDO'63 en Graauw. "We hebben met elkaar gekeken naar een aantal mogelijkheden en dit is de beste optie. Ik heb al met een aantal Woensdrechtse vierdeklassers gesproken en zij zien het ook niet zitten om veel naar Zeeuws-Vlaanderen af te reizen. Ik hoop dat daar een gat komt, maar we zijn volledig afhankelijk van de KNVB", vertelt De Block.

Na het afgelopen seizoen maakten Aardenburg en Sluiskil al de beslissing om in de reserveklasse te gaan voetballen. Nu er weer twee clubs (Hoofdplaat en Corn Boys) zich terugtrekken uit de vijfde klasse, wil De Block voorkomen dat Graauw als een van de enige Zeeuws-Vlaamse clubs in de vijfde klasse overblijft. Als de vierde klasse er niet in zit, zullen ze alsnog in de vijfde klasse moeten uitkomen. "Het zal dan een stuk minder aantrekkelijk zijn voor het publiek. Als vijfdeklasser is niet echt aantrekkelijk om helemaal naar Dordrecht af te reizen. Het gaat ook voor veel meer kosten zorgen", zegt De Block.