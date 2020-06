Eerste speelminuten voor Bradley de Nooijer sinds 'coronabreak'

Voetballer Bradley de Nooijer maakte zijn eerste speelminuten in meer dan drie maanden tijd (foto: Omroep Zeeland)

De Nooijer kwam bij een 3-1-voorsprong in het veld, maar hij zag hoe Viitorul de voorsprong verspeelde. Voor De Nooijer zelf voelde het in ieder geval goed om weer in het veld te staan. "Ik was nog niet helemaal topfit, dus uit voorzorg heb ik maar een half uur meegedaan. Komende vrijdag spelen we weer en ik hoop dan wel in de basis te staan", zegt De Nooijer.

'Niet te snel'

Bij terugkomst in Roemenie moest de voetballer uit Oost-Souburg eerst twee weken in quarantaine. Door middel van een hometrainer in de woonkamer bleef hij wel enigszins fit, maar was de conditie nog niet top. "Ik mocht pas weer trainen na die twee weken, dus ik liep wel achter op de rest. Daarom hebben we afgesproken om niet te snel te beginnen", vertelt De Nooijer.

FC Viitorul Constanta speelt in de play-offs om degredatie te voorkomen. Daarin heeft het wel zeven punten voorsprong op nummer twee FC Voluntari. 1 augustus is de laatste speelronde in de Roemeense competitie.

