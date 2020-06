Twee 'ongewone gebeurtenissen' bij kerncentrale en COVRA vorig jaar

ANVS rapporteert ieder jaar over de ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om technische storingen of menselijke fouten. Nucleaire installaties zijn verplicht deze ongewone gebeurtenissen te melden.

Stroomonderbreking bij de kerncentrale

Zowel bij de kerncentrale in Borssele als de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) vond één ongewone gebeurtenis plaats. Bij de kerncentrale ging het op 31 juli 2019 om een stroomonderbreking door storing in een transformator op het nabijgelegen schakelstation.

Kerncentrale van Borsele (foto: ANP)

De kerncentrale was op dat moment buiten bedrijf. De stroomvoorziening werd binnen een uur hersteld.

Beschadigde lozingsleiding bij COVRA

De COVRA ontdekte men op 26 maart 2019 een beschadigde ondergrondse leiding die gebruikt wordt voor het lozen van zeer licht radioactief, gezuiverd afvalwater. De leiding lag op het terrein van de naburige, gesloten kolencentrale en was beschadigd geraakt bij sloopwerkzaamheden van de kolencentrale.

De leiding was sinds het beschadigd raken niet meer gebruikt. Uit onderzoek bleek dat er geen radioactief materiaal in de bodem was vrijgekomen.

Ontmanteling van de kolencentrale, in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

De ANVS concludeert dat zowel EPZ - de exploitant van de kerncentrale - als COVRA zorgvuldig gehandeld hebben. De gebeurtenissen zijn ingeschaald als 'INES-niveau 0': een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties.

Storing in 2018

In het rapport wordt ook nog naar een storing in het reactorbeveiligingssysteem op 4 augustus 2018 bij EPZ teruggeblikt. Er waren geen gevolgen voor mens en milieu, maar, omdat de gebeurtenis voorkomen had kunnen worden als de ontwerpfout eerder was verholpen, is het na onderzoek anderhalf jaar later tóch nog opgeschaald naar INES-niveau 1.

De ANVS schrijft hierover: "Hiermee wordt enerzijds aangegeven dat deze gebeurtenis weliswaar een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie betreft en anderzijds dat deze gebeurtenis voorkomen had kunnen worden als de ontwerpfout eerder was verholpen. Voorkomen van ongewenste gebeurtenissen staat aan de basis van nucleaire veiligheid."