Istvan Bakx is klaar voor de hervatting van het seizoen: 'Voetballen doe je op het veld, niet in de bestuurskamer'

Istvan Bakx en zijn gezin maken de coronacrisis in Kaapstad mee (foto: Istvan Bakx)

"Ik ben een beetje in afwachting van nieuws en heb veel getraind om fit te zijn als we toch weer mogen beginnen", vertelt de voetballer. Want inmiddels is in Zuid-Afrika bekendgemaakt dat de voetbalcompetitie weer opgestart moet worden zodat het seizoen kan worden afgemaakt. Maar hoe, wat en wanneer is nog niet duidelijk.

"Het plan is om dat voor eind augustus te doen", zegt Bakx. "Maar het moet nog handen en voeten krijgen." Hetzelfde geldt min of meer voor het samen trainen. "We wachten op een laatste go. We zijn wel al op corona getest en hebben hartfilmpjes en een longtest voor de bond moeten doen", zegt Bakx.

'Ik heb vertrouwen dat we het tot een goed einde kunnen brengen'

Bakx verwacht dat de wedstrijden juli hervat worden. "Dan in razend tempo die wedstrijden door, zodat je eind augustus nog wat ruimte hebt voor de bekerfinale en de nacompetitie." Zijn team en hij moeten nog zes wedstrijden spelen.

Ze staan er goed voor, als het seizoen nu afgesloten zou worden, zijn ze kampioen. Maar dat matcht niet met de instelling van Bakx. "Ja, we willen kampioen worden. Maar dat doe je het liefst op het veld en niet in de bestuurskamer. Wat mij betreft gaan we nog voetballen. Ik heb wel vertrouwen dat we het naar een goed einde kunnen brengen."

"Bij de coronatest zag ik er wel een paar die zijn volgens mij aan het hamsteren zijn geweest de afgelopen weken", lacht Bakx. "Dat moeten we nog even goed bekijken."