Middenstand Zoutelande heeft begrip voor afgelasten Kustmarathon, 'maar het is wel balen'

Voor de horeca is de klap het grootst."Met name op de zondag zitten de café's en de terrassen vol, dus voor de horeca zal het stevige omzetderving zijn,"vertelt Kees Bierens, voorzitter van de ondernemersvereniging in Zoutelande.

Met de hotels en pensions komt het wel goed

De hotels en andere verblijfsaccommodaties zullen volgens Bierens minder last hebben dat het evenement niet doorgaat. "Het is het eerste weekend van oktober en nu veel mensen in eigen land op vakantie gaan verwacht ik dat dat wel goedkomt. Los van de Belgische en Duitse gasten die deze kant op komen. "

Het bericht dat de Kustmarathon niet doorgaat kwam niet als een verrassing, vertelt Bierens. "We wisten dat er een beslissing zat aan te komen. Een hele moeilijke beslissing. Ik vind het erg jammer maar ik begrijp het wel."

Drukte bij de finish van de elfde Kustmarathon in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

De Kustmarathon is een belangrijk evenement voor het dorp dat op vrijdagmiddag begint en zich uitstrekt tot en met de zondag. Er doen niet alleen veel mensen mee aan de verschillende onderdelen maar er komen ook veel familie en vrienden mee om aan te moedigen. Het evenement trekt ook veel mensen uit de buurt die willen meegenieten met het feest. Weer of geen weer.

"Het is zeker balen, maar je moet de beslissing afzetten tegen de situatie waarin we zitten. We moeten ons allemaal aanpassen. Laten we in ieder geval proberen om met een enthousiaste blik naar volgend jaar te kijken als het misschien wel allemaal door kan gaan", aldus Wierens.