Donovan staat op tegen racisme: 'Racisme doet pijn, het moet stoppen en wij gaan daarvoor zorgen'

Donovan was één van de sprekers bij de anti-discriminatie demonstratie op het Abdijplein in Middelburg. "We zijn geschiedenis aan het schrijven", riep hij naar een vol Abdijplein. "Ik hoop dat iedereen de boodschap meeneemt dat we allemaal gelijk zijn."

Hoopvol

Donovan hoopt dat de demonstraties helpen bij de bewustwording van racisme en discriminatie in Zeeland. "Al honderden jaren leven we met discriminatie en racisme", legt hij uit. "Dat gaat niet pats, boem in één keer over. Dat verandert met generaties. En wij gaan daar nu voor zorgen."

Ik heb leren strijden en heb daardoor bereikt wat ik wilde bereiken. Dat ga ik mijn zoontje ook meegeven." Donovan Olijfveld

Volgens Carla Heijstek-Bosscha van het Anti Discriminatie Bureau (ADB) Zeeland heeft discriminatie altijd al bestaan. "Onze hersenen werken nou eenmaal met vooroordelen en stereotypen om snel informatie en indrukken te ordenen. Zoek je een agent in een menigte? Dan kijk je naar een uniform." Maar daar zijn volgens haar wel risico's aan verbonden.

Discriminatie is vaak het gevolg van onbewuste stereotypering. " Carla Heijstek-Bosscha, Anti Discriminatie Bureau Zeeland

"Als je vooroordelen gebaseerd zijn op kenmerken zoals afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of geloof, dan selecteer je op kenmerken die er in principe niet toe doen. Discriminatie is vaak het gevolg van onbewuste stereotypering. Het is makkelijk om mensen in te delen in een 'wij', mensen die op jou lijken, en een 'zij', mensen die op een bepaald punt van jou afwijken."

Volgens Heijstek-Bosscha ervaart één op de zes Zeeuwen weleens discriminatie. "Als je je dan bedenkt dat ADB Zeeland zo'n 120 meldingen per jaar binnen krijgt van discriminatie, is dat dus slechts een topje van de ijsberg", vult Heijstek-Bosscha aan.

Donovan Olijfveld in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Donovan is een van de Zeeuwen die meerdere malen is gediscrimineerd, maar hij probeert wel te relativeren. "Als ik in een auto aangehouden wordt door de politie, dan zeg ik niet gelijk: 'Je houdt me zeker aan omdat ik donker ben', sommigen voelen dat wel zo, maar ik heb dat niet. Ik probeer wel altijd van het positieve uit te gaan."

Hoe je ermee omgaat is belangrijk

"Het is belangrijk hoe je ermee omgaat, denk ik. Toen ik in een kledingwinkel werkte, was ik bezig met zo'n lange stok om de kleding bovenin de winkel naar beneden te halen. Toen zei een klant: 'Ha ha, ga je met die stok de mijter van Sinterklaas er even afhalen?' Ik denk dan: Ach, rare man. Ik neem zo iemand echt niet serieus."

Met die instelling probeert Donovan altijd alles ook positief te bekijken. "Ik heb leren strijden en heb daardoor bereikt wat ik wilde bereiken", vertelt hij. "Dat ga ik mijn zoontje ook meegeven."

Donovan tijdens de anti-racisme demonstratie op het Abdijplein in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Maar waar Donovan zich wel aan stoort is het gebrek aan respect. "Ik wil wel gewoon het respect krijgen dat ik verdien. Net als iedereen. Het liefst zou ik in gesprek gaan. Leer mij kennen, laten we gewoon praten met elkaar. Ik denk dat een beeld dat je van iemand hebt gecreëerd, bewust of onbewust, dan zo kan veranderen."

Bewustwording

"En langzaam, beetje bij beetje, verandert de maatschappij wel", zegt Donovan. "Zo werd ik bij het stappen geweigerd door de uitsmijter. Zogenaamd te druk. Vervolgens mochten twee blanke jongens zo doorlopen. Zij kwamen voor mij op en besloten daarom niet naar binnen te gaan en dat was echt fijn om mee te maken, dat die bewustwording er is."