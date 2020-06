Raadslid en ondernemer Raoul Du Fossé blikt terug: 'Corona-tijd was onwezenlijk!'

Raoul Du Fossé in zijn wooninrichtingszaak te Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Het is half tien in de ochtend en terwijl ondernemend Sluis opstart en de deuren van de winkels opengaan, blikken we met Raoul terug op drie maanden coronamaatregelen. "Ik weet nog goed die bewuste maandag 16 maart, toen kwamen we in een vacuüm terecht. Alles was dicht."

Onwezenlijk

Zelf deed Du Fossé wel de deuren open. "Ik ben ondernemer dus ga je open, maar ik geloof dat ik dertien dagen heb gehad van nul omzet. En dan maak je maar eens een praatje met andere ondernemers. Voorheen had ik daar nooit tijd voor en nu wel. Dat was heel onwezenlijk"

Koopzondag in Sluis tijdens de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Ook als raadslid voor de VVD was het aanpassen geblazen. "Eerst viel dat stil, daarna ging alles via conference call vanachter de Ipad maar nu zitten we weer in de raadszaal." En dat vindt Raoul belangrijk, want in de politieke arena is elkaar kunnen aankijken essentieel. "Hoe iemand kijkt en er naar elkaar gekeken wordt. Dat is toch het politieke spel en ook het leuke van raadslid zijn, vind ik."

Belgische grens

Op vijftien juni ging de grens met België weer open. Een belangrijk moment voor Sluis, want daar komt een gros deel van de klanten vandaan. "Het is nu de laatste twee weken zelfs drukker dan vorig jaar, al kan je de schade kan niet meer inhalen. Ik ben een kwartaal kwijt en het is nu gewoon overleven."

Als je niets doet, krijg je ook niets." Raadslid en ondernemer Raoul Du Fossé

Als ondernemer moet je wat vet op de botten hebben, vindt Du Fossé. Toch is het niet zo dat hij het daarbij laat zitten. Als gemeenteraad zijn de pijlen nu gericht op Den Haag, want de raad wil dat de ondernemers binnen de gemeente financieel ondersteund worden. De gemeente heeft daar inmiddels contact gehad met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). "Omdat wij hier het hardst getroffen zijn binnen de regio. Als je niets doet krijg je ook niets", legt Du Fossé uit.

Ondanks alles blijft de VVD'er positief. Hij gaat kijken hoe hij zijn zaak online nog beter in de markt kan zetten, maar bovenal investeren in zijn fysieke winkel. "We hebben net verbouwd, mensen gaan in eigen land op vakantie, onze Belgische gasten komen weer, dus ik kijk vol vertrouwen naar de zomer. Als we allemaal voorzichtig zijn zal het wel goed komen. We krijgen prachtige weken!"

De winkel Du Fossé in Sluis (foto: Omroep Zeeland)