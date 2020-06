Coronacrisis zorgt voor opvallend veel geslaagden in Zeeland

Wel geslaagd, maar hoe? (foto: Omroep Zeeland)

Als gevolg van de intelligente lockdown konden dit jaar geen centrale eindexamens worden gehouden en evenmin herexamens voor twijfelgevallen. In plaats daarvan telden alleen de schoolexamens die vóór de coronacrisis waren afgenomen en werden er op alle scholen resultaatverbetertoetsen aangeboden.

Maar het lijkt nu juist moeilijk om geworden om te zakken. Omroep Zeeland heeft de cijfers verzameld van elf scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie. Alleen het Lodewijk College in Terneuzen kan nog geen cijfers leveren. In die cijfers is een extreem grote daling van het aantal gezakten te zien. De betreffende scholen hadden in de periode 2012-2019 gemiddeld 7,2 procent gezakten. Dit jaar blijkt slechts 0,6 procent van alle Zeeuwse eindexamenkandidaten gezakt te zijn.

Grafiek

Bekijk in onderstaande grafiek de percentages gezakten per school. Ga met de muis over de staven voor de cijfers. Het Scheldemondcollege in Vlissingen, Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee en het Luzac in Goes kwamen dit schooljaar met nul procent gezakten uit de bus.

Alle scholen lijken een gelijksoortig beoordelingsbeleid te hebben gevoerd en overal is er een aanmerkelijke daling te zien. Alleen op het Reynaertcollege is het verschil tussen voorgaande jaren en dit jaar niet zó groot, gemiddeld zakte daar in de voorgaande zeven jaar 3,7 procent van de kandidaten, veruit het laagste van heel Zeeland. Dat percentage is nu omlaag gegaan naar 1,7 procent, bijna het hoogste van Zeeland. Alleen het Zwin College in Oostburg eindigt met 1,9 procent gezakten nog iets hoger op de ranglijst.

Havo

Veruit de meeste gezakten in Zeeland (namelijk 11 van de 21) blijken op de havo te zitten. Het schooltype Vmbo-kader komt met 7 gezakten op de tweede plaats.

Dit is het overzicht van allee geslaagden en gezakten van van de Zeeuwse scholen (tot nu toe) in 2020.