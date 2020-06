Theaterdirecteur Lievens kijkt weer vooruit: 'Waanzinnig moeilijke periode gehad'

Frans Lievens juicht bij het horen van het nieuws over de verruiming van het aantal bezoekers in het theater. (foto: Omroep Zeeland)

Lievens vertelt dat het een 'waanzinnig moeilijke periode' is geweest voor hem en zijn team. "Van half maart tot eind seizoen hebben we alles moeten schrappen en door moeten schuiven naar volgend seizoen waar al driehonderd voorstellingen gepland stonden. Soms vroeg je je af: hoe moeten we hier uit komen?"

Lees ook:

De hele Zeeuwse culturele sector verkeert in zwaar weer, merkt ook gedeputeerde Pijpelink. Verschillende culturele instellingen kloppen bij haar aan voor financiële steun. "We hebben een stimuleringsfonds in het leven geroepen, daar stoppen we als provincie middelen in en hopelijk komt daar ook geld vanuit het Rijk bij. Minister Van Engelshoven heeft de sector 300 miljoen euro toegezegd."

Anita Pijpelink (foto: Omroep Zeeland)

De gedeputeerde kan nu nog niet zeggen of organisaties dreigen om te vallen. Ze maakt zich vooral zorgen om de kleinere festivals. "Dat zijn organisaties die draaien op vrijwilligers en afhankelijk zijn van bezoekersaantallen."

Draad weer opgepakt

Ondertussen heeft Zeeland Theaters de draad weer opgepakt, vertelt Lievens. "De programmering is aangepast en mensen kunnen centjes terugkrijgen of doorschuiven naar de volgende voorstelling. Gelukkig hebben we dat technisch voor elkaar gekregen." Hij zegt veel goede reacties van het publiek te hebben gekregen.

Luister uitzending terug

In de uitzending van de Zeeuwse Kamer blikten Lievens en Pijpelink ook terug op de afgelopen dertig jaar. Lievens richtte zich toen vooral op België en Pijpelink bezocht rond die tijd haar eerste concert: Toto trad op in Brussel. Ook zeggen beide gasten trots te zijn op het culturele aanbod dat de afgelopen jaren alleen maar gegroeid is.