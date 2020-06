Help, een tekenbeet! Wat moet ik doen?

(foto: ANP)

Ik heb een tekenbeet. Wat moet ik doen?

Het belangrijkste is om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruik in ieder geval geen alcohol, jodium, zeep, olie of andere middelen voordat je de teek weghaalt.

Hoe verwijder ik de teek uit mijn lijf?

Er zijn verschillende manieren om een teek uit je lijf te halen, bijvoorbeeld met een puntig pincet of een speciale tekentang. Gebruik je een pincet? Pak de teek dicht bij de kop vast, zo dicht mogelijk op de huid en trek hem er langzaam uit. Als je een speciale tekentang gebruikt, volg dan de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Als er een stukje van de kop achterblijft is dat ongevaarlijk, meldt het Expertisecentrum Lyme. Dat komt er vanzelf weer uit, net als een splinter.

Ontsmet de wond

Teek verwijderd? Maak daarna de wond schoon met alcohol of jodium.

Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Schakel de hulp van je huisarts in als het niet lukt om de teek te verwijderen en als de teek mogelijk langer dan 24 uur in je huid heeft gezeten. Bel de huisarts ook als je na enkele dagen verkleuring of rode vlekken rond de tekenbeet of op een andere plek op de huid ziet. Heb je na een paar dagen of maanden griepachtige klachten, gewrichtskrachten, uitstralende pijn of minder kracht? Bel dan ook met je huisarts.

Check je lijf na een boswandeling

Ben je in de natuur geweest? Controleer jezelf en eventueel je kinderen op teken. Teken bijten zich meestal vast in de oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren, randen van het ondergoed en rond de haargrens in de nek.

(foto: ANP)

Teken zitten ook in de tuin

Een tekenbeet kun je net zo goed oplopen in de tuin, het parkje of de speeltuin. "Teken houden van hoog gras, struiken en hoge planten, maar ze overleven ook prima in borders in tuinen", zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit en tevens de man achter Tekenradar.nl.

Voorkomen

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Controleer, zeker in deze tijd, extra op teken. Wandel je door het bos, dan kun je overwegen een lange broek te dragen en je broekspijpen in je sokken te stoppen. Het Rode Kruis raadt daarnaast aan je lichaam in te smeren met DEET en lichtgekleurde kleding te dragen. Een teek valt dan eerder op.

Waar in Zeeland zitten de meeste teken?

Op de Kop van Schouwen worden de laatste jaren de meeste tekenbeten gemeld. Ook vorige week kwamen daar de meeste meldingen vandaan. In natuurgebied De Manteling op Walcheren zijn ook veel mensen gebeten, blijkt uit cijfers van de website tekenradar.nl. Er is een duidelijk verband tussen natuurgebieden -waar gewandeld en gefietst wordt- en tekenbeten.

Bij de 46 tekenbeten van vorige week gaat het in 37 gevallen alleen om een beet. Negen mensen hebben na hun tekenbeet ziekteverschijnselen gekregen. Men noemt het een tekenbeet, maar eigenlijk graaft het beestje, dat verwant is aan de spin, zich in de huid van zijn slachtoffer. Dit kan leiden tot met name Lyme, een chronische vermoeidheidsziekte.

Waar kan ik een tekenbeet melden?

Dat kan op de website tekenradar.nl of de app Tekenbeet van het RIVM.

