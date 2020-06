Zorgen Zeeuwen voor een zonne-energie revolutie?

Acht jaar geleden begonnen John Kodde, Daniël Komkommer, Alex Radulescu en Eduard van Antwerpen aan het ontwikkelen van de Helios Nova. De uitvinding werkt simpel uitgelegd met het principe dat de zon met behulp van een vergrootglas wordt gebundeld naar één brandpunt. De enorme warmte die daardoor ontstaat, wordt vervolgens omgezet in energie.

Verschillende modellen

Het uiteindelijke resultaat moet een apparaat worden dat, net als zonnepanelen, stroom gaat opwekken voor consumenten. "De grootte van het apparaat moet aangepast kunnen worden aan de hoeveelheid energie die wordt gevraagd", zegt John Kodde, recreatie-ondernemer uit Vrouwenpolder. Hij wijst naar de chalets op zijn vakantiepark:"Aan ieder van die chalets zou een Helios Nova gekoppeld kunnen worden, maar we zouden ook één grote kunnen bouwen, om alle chalets centraal van energie te voorzien."

John Kodde en Alex Radulescu van Helios Nova (foto: omroep zeeland)

De uitvinding is inmiddels voorzien van patenten en de eerste tests laten zien dat 64% van de energie benut wordt door de Helios Nova."dat is veel meer dan de huidige zonnepanelen", zegt Kodde, "Die halen slechts 15% tot 20% rendement."

De volgende stap is het bouwen van een prototype. Kodde: "Dat zal nog geen kant en klare Helios Nova zijn, maar meer een apparaatje dat laat zien hoe het werkt, zoals een eierkoker bijvoorbeeld." Dat prototype zou in de herfst klaar moeten zijn.

Revolutionair

Daarna is het zaak om een producent te vinden die de Helios Nova in elkaar gaat zetten en hopelijk in massaproductie gaat nemen. Kodde heeft er goede hoop op dat de papieren werkelijkheid omgezet gaat worden in realiteit:"We hebben de patenten, we hebben laten zien dat het werkt, we zijn er klaar voor. Dit is echt iets wat een revolutie in het opwekken van energie teweeg kan brengen."

