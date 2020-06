Scholieren krijgen geld busabonnement uit coronatijd terug

Sommige gezinnen kunnen tot wel 1.700 euro terugkrijgen voor die twee maanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die in de kop van Schouwen wonen of op Tholen en vaak lange stukken moeten rijden met de bus naar school.

Vele vragen

Er kwamen volgens verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas veel vragen binnen over de kosten voor de busabonnementen. "Er moest gereden worden met lege bussen, dat was verplicht. Maar er zat niemand in. Mensen vroegen zich af of het mogelijk was geld terug te krijgen."

Scholieren krijgen geld terug van provincie voor hun bus abonnement. (foto: ANP)

Het provinciebestuur heeft nu besloten niet de landelijke discussie over compensatie voor het openbaar vervoer af te wachten. Van der Maas: "Wordt straks het hele bedrag vergoed door het Rijk? Of maar 50 procent? We weten het niet, maar willen de mensen nu al wel duidelijkheid verschaffen."

Unieke situatie

Zeeland heeft een unieke situatie qua busabonnementen voor scholieren. Hier betalen ouders per jaar. "In andere provincies betalen ze per gereden kilometer. Daar zijn die kosten dus niet gemaakt."

De provincie staat voor 365.000 euro garant. Dat betekent dat als het Rijk uiteindelijk zelfs met niks over de brug komt, ouders toch dat geld van die twee maanden terugkrijgen. In de praktijk maakt de provincie het geld over naar de vervoerder, Connexxion. Die zorgt ervoor dat het terechtkomt bij de ouders.