Keti Koti komt met tas de huizen binnen

Imke Elstak overhandigt een Keti Koti-tasje aan burgemeester Margo Mulder (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes konden de tassen worden opgehaald voor een bijzondere Keti Koti in Zeeland. Normaal gezien zou het Zeeuwse Keti Koti-collectief een grote gezamenlijke maaltijd organiseren in Middelburg. Daar kwamen vorig jaar meer dan honderd mensen op af. Nu kan dat niet vanwege corona en wordt met de tas de maaltijd naar de huizen van belangstellenden verplaatst. Imke Elstak van het Zeeuwse Keti Koti-collectief zegt dat het nog steeds goed voelt om mensen nu samen te brengen.

Van de straat naar de keukentafel

In Goes nam burgemeester Margo Mulder haar tas in ontvangst om ook bij haar aan tafel het gesprek over het onderwerp aan te gaan. "Ik vind het een belangrijk initiatief en zeker dit jaar", legt Mulder uit. Met tal van demonstraties in binnen- en buitenland zijn racisme en discriminatie actuele thema's. Mulder: "Ik vind het mooi om een tasje mee naar huis te nemen om de dialoog ook thuis aan tafel te kunnen voeren."

Keti Koti-tasjes (foto: Omroep Zeeland)

"In de tas zitten ingrediënten die in de slaventijd ook gegeten werden", legt Elstak uit. "We hebben nu de pindasoep en met bakbanaan kan er tomtom van gemaakt worden. Daarna hebben we boyo, dat is een kokoscake als nagerecht." Daarnaast zit er een handleiding in de tas om het gesprek op gang te brengen.

Een ander publiek

De Keti Koti-tassen trekken volgens Elstak een ander publiek dan de traditionele groepsmaaltijd. "We hebben anders dan voorgaande jaren nu heel veel witte mensen die de tas komen ophalen." Bij de maaltijden merkte ze dat er vooral mensen op afkwamen die al met het onderwerp bezig waren, terwijl de tas ook nieuwe mensen trekt.

Misschien dat de tas daarom wel een blijvertje blijkt, ook als de coronatijd voorbij is. "We hebben het nu al over allebei, dus de tas en een gezamenlijke groepsmaaltijd", blikt Elstak vooruit.