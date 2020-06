Lonink stopt na ruim 17 jaar als burgemeester van Terneuzen

Burgemeester Jan Lonink (foto: ANP)

Lonink is sinds 1 juli 2003 burgemeester in Terneuzen. Op het moment dat hij stopt is hij in totaal 17 jaar en tien maanden burgemeester van Terneuzen geweest. Voorlopig wil hij echter nog niet aan zijn afscheid denken. "De datum waarop ik stop staat nu vast, maar het is nog geen moment om afscheid te nemen."

'En natuurlijk zal de coronacrisis veel aandacht vragen'

"Het burgemeesterschap geeft mij nog iedere dag buitengewoon veel plezier en voldoening. Ook in mijn laatste werkperiode ga ik met energie en ambitie aan de slag voor onze mooie gemeente", laat hij weten. "Er zijn nog heel veel uitdagingen en plannen waar ik graag met anderen aan wil werken. En natuurlijk zal de coronacrisis veel aandacht vragen."

Lonink is behalve burgemeester van Terneuzen ook voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. De afgelopen maanden had hij daar zijn handen vol aan door de coronacrisis.

Burgemeester sinds 1993

Lonink is sinds 1993 burgemeester. Hij begon in dat ambt als waarnemend burgemeester van Norg (1996-1998), vervolgens werd hij burgemeester van Sas van Gent (1998-2001) en was hij een tijdje waarnemend burgemeester van Axel (2000). Voor Terneuzen was hij burgemeester van Rijssen-Holten (2001-2003). Van 1989 tot 1994 zat hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid (PvdA).