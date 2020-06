Politie vraagt hulp bij onderzoek dubbele moord in België

Zyra Weiss (26) en Nikki Cavé (22) werden in 2012 op koelbloedige wijze doodgeschoten. (foto: Opsporing Verzocht)

Het jonge stel werd op 11 april 2012 op koelbloedige wijze doodgeschoten in de villa van Nikki's ouders in het Belgische Nieuwkerken-Waas, in de buurt van Sint-Niklaas. Zijn ouders verbleven op dat moment in Zuid-Frankrijk.

Die ochtend verscheen rond 10.00 uur een potentiële autokoper bij de villa. Die was een dag eerder ook al langs geweest en had interesse in een Opel Vectra. Nikki's ouders hadden een bedrijf in tweedehands auto's. Nikki belde zijn ouders en zou hen even later nogmaals terugbellen. Omdat dat tweede telefoontje nooit kwam, ging zijn zus poolshoogte nemen. Zij trof haar broer en schoonzus levenloos aan.

Cocaïne uit Westdorpe

Acht jaar later is nog steeds niet duidelijk wie de twee om het leven heeft gebracht of waarom. Mogelijk heeft Nikki zich beziggehouden met drugshandel. De Belgische politie vermoedt dat hij een paar dagen voor de moord een partij cocaïne uit Westdorpe heeft gehaald. Die cocaïne werd nooit teruggevonden.

Nikki verbleef ook regelmatig in Westdorpe. Daar bezocht hij familie in een woonwagenkamp aan de Bernhardstraat.