Sirjansland gaat zelf plan maken voor nieuwe entree

Deze entree van Sirjansland wil de dorpsraad aan gaan pakken (foto: Omroep Zeeland)

"Het is best een rommelig gezicht", beschrijft Heleen de Hulster van de dorpsraad van Sirjansland de entree. "Het eerste wat je ziet zijn de afvalcontainers en het gebouw van de CZAV." Het dorp mag nu zelf een plan van aanpak gaan maken. De gemeente Schouwen-Duiveland stelt er 25.000 euro voor beschikbaar. De gemeente heeft vanavond met de dorpsraad een overeenkomst getekend voor het plan.

De overeenkomst wordt ondertekend (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland denkt dat het goed is dat burgers nu zelf met ideeën kunnen komen. "We zijn heel benieuwd hoe het gaat uitpakken." Ook is er op deze manier waarschijnlijk meer te doen met het budget dan wanneer de gemeente zelf al het werk doet. Zo hoeft de gemeente geen tijd en geld te steken in het maken van een plan als de dorpsraad dat al doet. Dan blijft er meer budget over voor de daadwerkelijke aanpak.

De eerste van velen?

De samenwerking valt onder de noemer Right to Challenge. Dat is een manier voor initiatiefnemers om overheden uit te dagen als ze denken dat ze zelf slimmere of betere plannen hebben. Volgende week staat een eerste inloopavond in Sirjansland gepland zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen meepraten over het plan.

Wethouder Smit wil eerst dit project doorlopen en ervan leren voor volgende plannen met andere dorpen of buurten kunnen worden gemaakt, maar ze gaat er wel van uit dat die plannen uiteindelijk zullen komen. "Zo krijgen we niet leertraject op leertraject. Ik verwacht zeker dat er meer dorpen of buurten zijn die gaan aankloppen met ideeën. Dan gaan wij kijken hoe we daarbij kunnen helpen."