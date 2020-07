Aantal zelfdodingen opnieuw toegenomen

(foto: foto: Niek Verlaan)

De statistiek van Omroep Zeeland inzake zelfdodingen gaat terug tot 2007. In dat jaar bleef het aantal beperkt tot 28. Sindsdien gaat het cijfer, weliswaar met schommelingen, omhoog. In 2017 was er ineens een scherpe stijging van het aantal: van 37 gevallen in 2016 naar 62 een jaar later.

Het jaar daarop, in 2018, zakte het getal naar 52, maar nu is de situatie weer erger. Tot nog toe is er geen verklaring gevonden voor de scherpe stijging van 2017.

Boven de Westerschelde

Het enige wat aan de cijfers van voorgaande jaren is te zien, is dat de stijging in dat jaar vooral te wijten was aan de plotselinge toename van zelfdodingen boven de Westerschelde, waar het in de jaren daarvoor juist minder dan gemiddeld voorkwam. Hoe de zelfdodingen van 2019 over Zeeland zijn verdeeld heeft het CBS niet uitgerekend.

De toename in Zeeland van het aantal zelfdodingen is vooral opmerkelijk omdat er landelijk sprake is van een lichte daling, met 1 procent. Flevoland is de provincie met verhoudingsgewijs de minste zelfdodingen, Zeeland heeft de meeste.

Onderstaande interactieve kaart laat per provincie de cijfers van 2015-2019 zien.